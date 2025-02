Zrinka Ljutić otvoreno o tome što radi uoči utrke, koje pjesme traži dok vozi, o Valentinovu...

Zrinka Ljutić (21) emocijama nije dopustila 'ulaz' čak ni gledajući sestru Doru (19) kako nastupa na Svjetskom prvenstvu. Dan ranije izjavila je kako pišu povijest, jer nikad do Saalbacha 2025. troje braće i sestara nije nastupilo na SP-u, ali tijekom Dorine vožnje Zrinka je bila mirnija nego što biste očekivali.

Ona je svoje odvozila, zauzela je osmo mjesto u veleslalomu i spremna čeka subotnji slalom. Gdje je ponajveća favoritkinja za zlato jer iza nje su tri siječanjske pobjede u Svjetskom kupu.

Pokretanje videa... 01:25 Uoči prvog nastupa Zrinke Ljutić na SP-u u Saalbachu | Video: Ante Buškulić/24sata

- SP je više šou za publiku, atmosfera je nevjerojatna, to mi je odmor od Svjetskog kupa - pričala nam je Zrinka, naglasivši kako će slalomska staza biti posve drugačija i neće moći puno naučiti iz pogrešaka u veleslalomu.

A je li među tom publikom puno njezinih navijača?

- Došlo je dosta Hrvata, obitelj, suradnici saveza... Tko iz obitelji? Djed, ujak, prijatelji obitelji...

Vidite li se prije utrke?

Saalbach: Zrinka Ljutić nastupila na Svjetskom skijaškom prvenstvu u veleslalomu | Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Mamu vidim, ostale ne. Obično se nakon utrke družimo, volim mir prije utrke, a oni su to naučili, poštuju i dobro funkcioniramo.

Koliko je drugačiji dnevni ritam kad je na istom natjecanju sestra? Jeste li cimerice?

- Ne, nismo, uvijek sam sama i sad je tako. Važno je da sve bude isto kao inače.

A kako je bilo pratiti njezinu vožnju? Stresno? S dozom straha od kakvog pada? Prvu je Dorinu vožnju gledala u sobi na TV-u, drugu u našem društvu u ciljnoj ravnini.

- Lijepo je da je startala nakon teške ozljede ljetos. Velik je to korak. Nije to njezino najbolje skijanje niti je nivo s kojim je ona zadovoljna, ali OK je dok napreduje i trudi se.

Saalbach: Zrinka Ljutić nastupila na Svjetskom skijaškom prvenstvu u veleslalomu | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Bi li Zrinka voljela biti gore na tribini dok sestra vozi i vikati, mahati zastavom?

- Bih, svakako!

Čuju li skijašice glazbu dok se spuštaju stazom?

- Ne, čujem je tek kad uđem u cilj.

A pitaju li organizatori koju bi pjesmu skijaši željeli dok voze?

- Na nekim utrkama pitali su što želimo, u Leviju sam izabrala pjesmu Dire Straitsa.

zrinka ljutićSaalbach: Zrinka Ljutić nastupila na Svjetskom skijaškom prvenstvu u veleslalomu | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Koju vjerojatno zna i svirati. Je li gitara doputovala u Saalbach?

- Jest, ponijela sam je i malo sam zasvirala prije utrke.

Ponosna je i na brata Tvrtka što je kroz kvalifikacije izborio glavnu vožnju veleslaloma.

- U petak ujutro imam trening slaloma, a onda ću doći gledati ga na drugu vožnju - pričala nam je u četvrtak.

U slalomu se ipak, kaže, neće 'baciti na glavu'.

- U dobroj sam formi i ne moram se baciti tako, riskirati. Znam koliko trebam napasti u prvoj vožnji pa ću vidjeti u drugoj. Više je u veleslalomu 'sve ili ništa' jer nemam taj osjećaj brzine i čitanja terena.

Kamere često ulove skijaš(ic)e kako prije utrke zmirećki oponašaju kretanje staze ili 'pumpaju' sklekove. A Zrinka?

Saalbach: Zrinka Ljutić nastupila na Svjetskom skijaškom prvenstvu u veleslalomu | Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Sve po malo. Nakon ogleda puno vizualiziram stazu, razmišljam kako ide koji zavoj, pa se zagrijavam, ovisno o tome koliko imam vremena do svoje vožnje. Također, pogledam nekoliko skijašica prije mene.

Ovo joj je drugo svjetsko prvenstvo.

- Puno mi znači iskustvo s prvog, lakše vidim kako se postaviti, sad je veća pažnja medija oko mene, a tada sam bila previše uzbuđena, sad sam opuštenija.

Na medijsku se pažnju, kaže, naviknula.

- Pokušavam biti korektna, nekad uzme više vremena, ali nije neki problem.

A hoće li joj Valentinovo biti poseban dan?

- Trenirat ću slalom, svoju najveću ljubav, haha - zaključila je vesela Zrinka.