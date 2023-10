Zrinka Ljutić: Svirala sam na ulici s bratom, nisam završila razred i skijala sam u dvorani...

Operacija je sada iza mene i osjećam se jako dobro i spremna sam za novu sezonu.

Ponavljala je to Zrinka Ljutić (19) posljednjih dana, najavljujući novu sezonu Svjetskoga kupa.

I te kako je spremna! Na otvaranju sezone u Söldenu osvojila je 14. mjesto, što joj je najbolji rezultat karijere u veleslalomu!

Zagrepčanka je s najvišim startnim brojem 48 ušla u drugu vožnju kao 26. pa sjajnom drugom vožnjom, u kojoj je imala šesto vrijeme, skočila u poretku. Pobijedila je Švicarka Lara Gut-Behrami, četvrtoplasirana iz prve vožnje, sa samo dvije stotinke ispred Talijanke Federice Brignone. Treća je s 14 stotinki zaostatka bila Slovakinja Petra Vlhova. Zrinka je za pobjednicom zaostala 2,91 sekundu.

- Jako sam zadovoljna, pogotovo s drugom vožnjom. Dobro sam iskoristila broj, a staza je bila u puno boljem stanju nego u prvoj vožnji. Dala sam sve od sebe, ostala sam smirena, odskijala sam pametno i uzela bodove. Savršen start sezone! Ovo je dobar pokazatelj da sam spremna i da je veleslalom na dobroj razini. Potpisujem ovo 14. mjesto, s obzirom da sam nedavno bila i bolesna. Čekaju nas dvije slalomske utrke, nadam se da ću nastaviti prošlosezonsku formu - rekla je Zrinka nakon najboljeg rezultata u veleslalomu u svojoj karijeri.

Zrinka Ljutić: Gledam Janicu, Ivica me savjetuje

- Kako se još dosta mijenjam, još mi varira i tehnika. To je karakteristika mladih sportaša. Kad se spoje želja, neiskustvo i moj stil skijanja, zna tako ispasti. Može se moj stil skijanja opisati hazarderskim, a možda mi nedostaje taktika. Primjerice, bolje pročitati stazu, bolji osjećaj gdje sam, u prostoru i vremenu, kako se uvjeti mijenjaju, kako se prilagoditi tijekom vožnje - izjavila je uoči Söldena za Večernji list.

Najavila je pohod na vrh, čak naglasila da je u nekim stvarima bila bolja od Shiffrin. Savjetnik joj je u ženskoj reprezentaciji Ivica Kostelić.

- Gledala sam puno Janičinih utrka, jer sam htjela vidjeti kako je skijala, no nisam nikad izravno uspoređivala svoje skijanje s njezinim jer je to bilo drugo vrijeme. Drukčija bila i oprema. Znao mi je Ivica reći "Janica bi bila super u ovim stvarima", onda bih to pokušavala i ja.

Snijeg u dvorani je jednoličan

Ljetos je Zrinka trenirala i u dvorani, u Litvi. Kakva je to osjećaj?

- Osjetiš snijeg, dosta je ledeno u dvorani, ali snijeg je jednoličan, svaka runda je ista, staza se ne mijenja. Vani se svaka runda promijeni jer se promijene uvjeti. I na otvorenom je puno ljepše.

Zrinka još pohađa školu.

- Maturirat ću, proljetos nisam završila razred. Morala sam si uzeti malo vremena, nisam si mogla dodati još i taj stres, uz treninge i operaciju slijepog crijeva. Brzo sam mogla hodati, no nisam mogla, primjerice, raditi trbušnjake.

Zrinka: Nosim gitaru sa sobom

A sviranje?

- Sviram u slobodno vrijeme, nosim gitaru sa sobom. Svirala sam i na ulici, na Špancir festu, s mlađim bratom Hrvojem, koji svira akustičnu gitaru, prije nekoliko godina. Imali smo kutiju, a ljudi su ubacivali novac... - otkrila je Zrinka za VL.

U nedjelju se u Söldenu vozi još jedan veleslalom za skijaše od 10 i 13 sati uz nastup najveće hrvatske uzdanice Filipa Zubčića. Prijenos je na HTV-u 2 i Eurosportu.