Ljutić priznala: Već sam umorna od cijele sezone, čim sam ušla u cilj, znala sam da to nije to...

Realno, razočarana sam. Probala sam dati sve od sebe u prvoj vožnji, ali drugačiji je bio snijeg nego na pregledu staze, ledeno je bilo, staza drugačija i kočilo me to. Pa sam napravila pogrešku...

Tako je Zrinka Ljutić (21) počela o svojoj slalomskoj vožnji, koju je završila na devetom mjestu. A došla je kao favoritknja za zlato, u Saalbach je zbog nje došlo i više stotina Hrvata, a ona je bila ponajveća zvjezda među skijašicama. Što je pokazao i interes stranih medijskih kuća, ali i navijača.

Pokretanje videa... 01:25 Uoči prvog nastupa Zrinke Ljutić na SP-u u Saalbachu | Video: Ante Buškulić/24sata

I nakon devetog mjesta mnogi su je, Hrvati i stranci, tražili autograme i selfije.

- U drugoj sam vožnji pokušala popraviti plasman, ali bojala sam se pustiti skiju i rezervirano sam se spustila. Znala sam čim sam ušla u cilj da ništa od toga... Jako mi je drago da je došlo toliko navijača, hvala im.

Na prva dva prolaza imala je veliku prednost.

- Sve sam izgubila na jednom dijelu. Da, razočaranje iz prve vožnje utjecalo je, u drugoj sam se morala izvlačiti i umarala sam se pa moje skijanje nije bilo efikasno. Uspjela sam se vratiti u svoj ritam, ali nije bilo dovoljno.

Foto: Ante Buškulić/24sata

Bi li joj bilo lakše da je završila lošija u prvoj vožnji pa ranije krenula u drugoj, dok se staza na dijelovima još nije 'raspala'?

- Možda bi gornji dio bio lakši, ali nisam se osjećala slobodno, a onda to nije to. Bila je zahtjevna staza, teška je sama po sebi.

Kakav je osjećaj imala ujutro prije utrke?

- Dobar, iako sam već polako umorna od sezone, ali osjećala sam se jako dobro i na zagrijavanju sam odlično skijala.

Osjetila je razlika u odnosu na utrke Svjetskog kupa.

Foto: Igor Šoban/PIXSELL

- To me kočilo pa nisam skijala slobodno. Medijski zahtjevi i intervjui su mi bili najgori, sve to sa strane mi je mijenjalo atmosferu. U Svjetskom kupu je ipak rutina i lakše je.

U Svjetskom kupu je vodeća slalomašica.

- Cilj mi je pobijediti još koju utrku, htjela bih osvojiti Kristalni globus.

A na idućem SP-u, za dvije godine...

- Nadam se da ću biti zdrava pa osvojiti medalju.