Zrinski se oglasio o paljenju transparenta. Evo što će učiniti

U petak je privedeno 11 osoba koje se dovode u vezu s počinjenjem prekršaja iz Zakona o sprečavanju nereda na športskim natjecanjima, objavila je PU međimurska. Incident se dogodio na susretu 19. kola 1. HRL za žene u kojoj je Zrinski izgubio 21-38 od koprivničke Podravka Vegete.

Na toj utakmici skupina ljudi na tribini izvjesila je transparent na kojem je pisalo “Sve dok se dvoranom ore pjesme naše, Zrinski neće postati vlasništvo vaše!” Ispod transparenta stajali su i transparenti: “Igraj do kraja!” i prekriženi inicijali DD, a u na kraju same utakmice navijači su i zapjevali: “Je*em te upravo!", pišu mnovine.hr.

Foto: PU međimurska

Nakon poraza, ista skupina je pred dvoranom zapalila transparent i baklje, a nakon jutro nakon što je policija privela jedanaest osoba oglasio se i ŽRK Zrinski.

"Zrinskice nisu uspjele iznenaditi trenutno najbolju ekipu lige i uzeti bodove. Unatoč velikoj borbenosti naše ekipe ipak je presudila kvaliteta gošći. Unatoč semaforu gledatelji su mogli uživati u dobrom rukometu na parketu. Koristimo ovu priliku da se ispričamo svim našim navijačima za nemile scene za vrijeme i nakon utakmice, a pogotovo djelatnicama Graditeljske škole Čakovec koje se uvijek pobrinu da imamo vrhunske uvjete u dvorani.

U ovom trenutku želimo istaknuti da se ovdje ne radi o nikakvim navijačima ŽRK Zrinski Čakovec već o grupi mladih ljudi privatno vođenih i instruiranih. Ne možemo govoriti više o tome jer su policijske radnje u tijeku. Nakon završetka kriminalističke istrage klub će izaći sa svim informacijama u medije, a prije toga će se tražiti da odgovorni snose posljedice i to ne samo na nivou kluba.

Foto: mnovine.hr

ŽRK Zrinski nikome ne želi oduzeti pravo na drugačije mišljenje niti smo to radili do sada, no učiniti ćemo sve da naša djeca na tribina i njihovi roditelji koji su došli vidjeti Hrvatske reprezentativke u redovima Podravke i uhvatiti koji selfie nikad više ne gledaju scene od četvrtka. Na kraju želimo se ispričati i našim sportskim prijateljima iz Rukometnog kluba Podravka Vegeta što su ovo sve morali gledati", stoji u priopćenju kluba.