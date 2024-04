Zrinski slavio, po čelniku lidera osuta paljba! 'Degutantno je držati se za mu*a pa za krunicu'

Malo po malo, 1-0 po 1-0... Zrinski Osječko je drugu utakmicu u nizu slavio minimalnim rezultatom, ovaj put je ugostio BSK Bijelo Brdo. Pogodak odluke pao je u 72. minuti, a postigao ga je najbolji strijelac Prve nogometne lige Dominik Dogan. Napadaču Zrinskog to je bio 18. ove sezone u drugom rangu hrvatskog nogometa.

Zrinski je, tako, nastavio veliku bitku sa Šibenikom za promociju u HNL i opet je na pet bodova prednosti. Šibenčani imaju utakmicu manje i svoj susret 27. kola igraju u subotu od 17 sati kod kuće protiv Solina.

'Ivan Komak stiskao međunožje'

No, novu pobjedu Zrinskog zasjenio je incident nakon utakmice. U središte pozornosti dospio je predsjednik Zrinskog Ivan Komak kojeg je trener BSK-a Denis Krstanović prozvao za neprimjerene geste.

- Čestitam momčadi Zrinskog na zasluženoj pobjedi. Ono na što se posebno moram osvrnuti je ponašanje čelnika Zrinskog “gospodina” Komaka. Smatram potpuno neprimjerenim, nekulturnim i primitivnim slaviti gol svoje ekipe držeći se za međunožje i okretati se prema našoj klupi, pa još i dodatno pokazivati “bosanski grb”. Takvo ponašanje ne priliči nikome, a pogotovo čelniku jednog kluba koji želi u 1. HNL i još to radi na kultnom mjestu kao što je Gradski vrt. Prostor za takvo ponašanje nalazi se u drugom vrtu, koji je također simbol našega grada, a koji se nalazi na lijevoj obali Drave, kada se prođe prostor gdje obitavaju žirafe, ljame i zatim dolazi prostor sa čovjekovim “najbližim rođacima" - prokomentirao je Krstanović za Sportalo nakon utakmice pa nastavio:

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

- Moram pohvaliti reakciju naše klupe koja je sve to ignorirala, ali smatram kako se ipak treba reagirati na ovakav način. Ne zanima me koliko novaca ili moći imaš, vjeruješ li iskreno ili vjeru i Boga izvrćeš ruglu, to je tvoja privatna stvar, ali u ophođenju prema drugima nekakav nivo poštovanja mora postojati. Mene, moj stožer i igrače ne zanimaju Šibenik i Zrinski, samo naši problemi i sljedeći protivnik, a Zrinski i Šibenik su zasluženo najbolji, pa tko će gore, riješite bez nas. Degutantno je i bogohulno (toliko o vjeri znam), nakon stiskanja muda, istim tim rukama stiskati krunicu.

Njegove riječi se, pak, ne odnose na igrače niti na trenera Zrinskog.

- A ako ste na taj način samo tražili da vam damo bananu, zaboravite sve napisano i oprostite, onda smo mi krivi što u “vrt” idemo praznih ruku. Ništa od navedenog ne odnosi se na trenere, igrače (koji su ponašanjem na terenu i poslije utakmice 1. HNL) i ostatak ljudi oko kluba. Dočekani smo vrhunski, ugošćeni poslije utakmice i zahvaljujem se g. Kocuru i ostalim ljudima na tome. Svako dobro do kraja prvenstva - zaključio je Krstanović.