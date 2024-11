Zubac i Clippersi srušili prvake, Ivica imao čudesnih 17 skokova

Košarkaši Los Angeles Clippersa porazili su vodeću momčad Zapadne konferencije NBA lige Golden State Warriorse sa 102-99 uz odličnu predstavu Ivice Zupca koje upisao čak 17 skokova uz osam postignutih koševa. Bila je to utakmica koju su gosti otvorili tricom Lindyja Watersa za 3-0 i bilo je to njihovo jedino vodstvo u susretu.

Clippersi u prvoj četvrtini imali 12 razlike (25-13), u drugoj dionici i +15 (52-37), no Warriorsi su koncem trećeg perioda izjednačili na 72-72. U posljednjoj četvrtini domaćin je pobjegao na 10 koševa razlike 2:28 minuta prije kraja, no Golden State se 35 sekundi prije kraj približio na samo tri koša zaostatka (99-102). Nakon što je LA promašio napad, Warriorsi su imali priliku izboriti produžetak, no iz dva pokušaja nisu uspjeli pogoditi tricu. Prvo je promašio Stephen Curry, a potom i Gary Payton II dvije sekunde prije kraja.

Foto: Kirby Lee

Obje ekipe mučile su se s izgubljenim loptama - Clippersi su imali 20, a Warriorsi 19, no presudila je odlična obrana domaćina koji su goste zadržali ispod 100 koševa, premda im je prosjek ove sezone 121 koš po susretu. Clipperse je do sedme pobjede, uz sedam poraza, predvodio Norman Powell sa 23 koša, Amir Coffey je ubacio 15, James Harden je imao 12 koševa i 16 asistencija, dok je Ivica Zubac upisao 8 koševa, uz čak 17 skokova, četiri asistencije i dvije ukradene lopte. Zubac je na terenu proveo 36 minuta, a više od njega igrao je tek Harden, 41 minutu. Kod Warriorsa, kojima je to bio tek drugi poraz u 12 susreta, najefikasniji su bili Curry sa 26 koševa, sedam skokova i šest asistencija, te Andrew Wiggins sa 22 koša.

Milwaukee Bucksi su košem Damiena Lillarda 3.9 sekundi prije kraja pobijedili Houston Rocketse sa 101-100. Lillard je susret završio sa 18 koševa i 10 skokova, nakon što je propustio prethodne tri utakmice jer je bio zaveden u medicinski protokol za potres mozga. Brook Lopez je bio najefikasniji u pobjedničkim redovima sa 27 koševa, 10 skokova, četiri blokade i tri ukradene lopte, a solidnu predstavu pružio je i Giannis Antetokounmpo sa 20 koševa i 13 skokova.

Foto: Paul Rutherford

Kod Houstona, koji je prekinuo niz od pet uzastopnih slavlja, najefikasniji su bili Fred VanVleet sa 26 koševa, Jalen Green sa 21 košem i devet skokova, te Alperen Sengun sa 18 koševa i sedam skokova. Toronto Raptorsi su došli do treće pobjede ove sezone i prve nakon niza od sedam poraza, svladavši Indianu sa 130-119. Najbolji strijelac večeri bio je RJ Barrett sa 39 koševa, dok je austrijska zvijezda Jakob Poltl dodao 30 koševa i 15 skokova za treći uzastopni "double-double" i osmi u sezoni za 29-godišnjeg Bečana. Kod Indiane istaknuli su se Bennedict Mathurin sa 28 koševa i Pascal Siakam sa 25 koševa i 10 skokova.

Washington Wizardsi izgubili su deveti put zaredom, ovaj put od New York Knicksa sa 106-134. Jalen Brunson sa 26 koševa i 11 asistencija, te Karl-Anthony Towns sa 24 koša i 12 skokova predvodili su Knickse, dok su na suprotnoj strani Carlton Carrington, Corey Kispert i Jonas Valanciunas zabili po 18 koševa. Philadelphia 76ersi su imali 19 razlike protiv Miami Heata (46-27), ali su na koncu izgubili sa 17 razlike (89-106) ostavši na smo dvije pobjede u 13 susreta.Junak večeri na Floridi bio je Jimmy Butler koji je u povratku nakon ozljede gležnja ubacio 30 koševa uz 10 skokova. Sixerse je predvodio Jared McCain sa 20 koševa.