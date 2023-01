Zubac je bio nemoćan u obrani: Sjajni Embiid srušio Clipperse

Prije godinu dana bio je blizu MVP nagrade, a ove sezone gotovo nitko ne priča o njemu. Potpuno nezasluženo. Iz večeri u večer, sjajni Joel Embiid pruža MVP partije, a jednu takvu vidjeli smo u pobjedi protiv Clippersa.

Philadelphia je slavila na gostovanju u Staples Centru 120-110, a čudesni Embiid je za 33 minute igre zabio 41 koš uz devet skokova. Bio je to susret u kojem su Sixersi vodili gotovo cijelu utakmicu. Ipak, na krilima sjajnog Leonarda, domaćini su se vratili u igru krajem treće četvrtine, čak i vodili neko vrijeme. Uoči posljednje dionice, rezultat je bio 90-89 za Philadelphiju.

Foto: Kirby Lee/REUTERS

Bila je to najava dramatične završnice, no nisu ju vidjeli ni u blažem obliku jer svake neizvjesnosti lišio nas je sjajni Embiid koji je odigrao maestralno. Na njegovim krilima, Phila je u treptaju oka pobjegla na plus 19 i tu je priči bio kraj. Na kraju su spustili ritam i dali priliku domaćinima da ublaže poraz.

Najbolji kod Clippersa bio je Kawhi Leonard s 27 koševa. Ivica Zubac pružio je još jednu solidnu partiju u napadu i opet plesao na rubu double-doublea. Hrvat je za 35 minuta igre zabio 12 koševa uz devet asistencija. No, u obrani je bio apsolutno nemoćan protiv Embiida.

Foto: Gary A. Vasquez/REUTERS

Tko će više zabiti, nadmetali su se Nikola Jokić i Damien Lillard. Sjajni playmaker bio je bolji, ali Nuggetsi su slavili 122-113. Lillard je zabio čak 44 koša, dok je sjajni Jokić ubacio 36 poena, uz 12 skokova i deset asistencija.

Foto: Ron Chenoy/REUTERS

Brooklyn Netsi su s Kevinom Durantom i Kyriejem Irvingom pretendenti na titulu, no bez njih? Pa ekipa koja bi vrlo vjerojatno bila zakucana za dno. Treći poraz zaredom upisali su bez svoja dva najbolja igrača, ovaj put su bolji bili Spursi 106-98. Warren je zabio 19 za Netse, Stephov mlađi braco Seth Curry dodao 16. San Antonio je predvodio Sochan sa 16 poena.

