U noći na nedjelju Ivica Zubac bio je jedini Hrvat koji je gazio NBA parket, a 'div iz Čitluka' je još jednom fantastično odradio svoju 'rolu' u pobjedi LA Clippersa nad Minnesota Timberwolvesima 104-84.

Hrvatski je centar ostvario 'double-double' učinak s po 14 poena i skokova uz šut za dva: 5/7, dok je s linije za slobodna bacanja gađao 4/6. Junak četvrte ovosezonske pobjede Clippersa ponovno je bio jedan od najboljih 'two way' igrača lige, Paul George, koji je ubacio 21 poen, uz 11 skokova i šest asistencija, doduše uz očajan šut iz igre: 4/20.

Uzbudljivu su utakmicu odigralo Toronto Raptorsi i Cleveland Cavaliersi koji su u Kanadi slavili sa 102-101. Anunoby je 1:43 minuti prije kraja zabio tricu za 101-96 vodstvo Raptorsa da bi Allen prvo zakucavanjem, a onda i polaganjem smanjio na samo poen zaostatka. A onda je uslijedila drama. VanVleet promašuje tricu 27 sekundi do kraja, Sexton se odlučuje za prodor 13 sekundi do kraja, no tamo ga je Trent Jr. dočekao s bananom. No, Cavaliersi uzimaju napadački skok gdje Anunoby radi faul na Garland koji pogađa oba slobodna za šestu pobjedu Clevelanda u sezoni. Tko je rekao uoči sezone da će Cleveland nakon deset utakmica biti na pozitivnom učinku? Vjerojatno nitko.

Iznimno napadački raspoloženi danas su bili Sacramento Kingsi koji su kod kuće natrpali Charlotte Hornetse sa 140-110. Kingsi su već u prvoj četvrtini utrpali 41 poen, a ništa slabiji nisu bili ni u ostatku susreta. Utakmicu su završili na čak 50 posto pogođenih trica. Ispucali su ih 44, zabili 22. Najbolji u redovima pobjedničke momčadi bio je Buddy Hield koji je ubacio 26 poena uz šut za tri: 8/17.

Odlični New York Knicksi nastavljaju s odličnim igrama. Danas su srušili prvake Milwaukee Buckse sa 113-98 i tako im nanijeli peti ovosezonski poraz, četvrti u posljednjih pet utakmica čime je prvak sada na negativnom omjeru 4-5. Izostanak vrlo važnih igrača Lopeza, DiVincenza i Middletona se itekako vidio. Antetokounmpo nije mogao sam do pobjede s 25 poena. Doduše, pomogao mu je i Allen s 22 poena, no Randle (32 poena, 12 skokova) i Rose (23 poena, osam asistencija) danas su bili nezaustavljivi za šestu pobjedu Knicksa.