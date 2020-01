Zubčić: Ispunio sam dječački san! Hrvatska je opet u eliti...

Vratili smo Hrvatsku u vrh svjetskog skijanja, na to sam strašno ponosan. A budite sigurni, ovakvih će rezultata biti još, bilo je samo pitanje dana kada će netko od nas do postolja, rekao je za 24sata poslije utrke Filip Zubčić.

Filip Zubčić fantastično je odradio današnji veleslalom u švicarskom Adelbodenu, 26-godišnji Hrvat stigao je do prvog postolja, ali i najvećeg uspjeha u dosadašnjoj karijeri. Već prva vožnja u kojoj je Zubčić zauzeo odlično sedmo mjesto (za vodećim Talijanom De Aliprandinijem zaostao tek 26 stotinki) pokazala je kako bi ovo mogao biti prilično uspješan dan za hrvatsko skijanje.

No, Filip je u drugoj vožnji dodao gas, išao na ‘sve ili ništa’, pa laufom karijere dohvatio 2. mjesto, rezultat za povijest. Zlato je na koncu s 29 stotinki prednosti dohvatio Slovenac Žan Kranjec, dok su treće mjesto zauzeli Francuz Victor Muffat-Jeandet i Norvežanin Henrik Kristoffersen koji su za slovenskim skijašem zaostali 64 stotinke.

Foto: STEFAN WERMUTH

Filip Zubčić je postao tek treći hrvatski skijaš, računajući one iz muškog dijela reprezentacije, koji je stigao do postolja u Svjetskom kupu. A to je prije njega uspjelo tek Ivici Kosteliću i Natku Zrnčiću-Dimu. Simpatični Zubčić skijašku je javnost zapanjio 2014. godine, kada je kao 22-godišnjak sa startnim brojem 64 stigao do 7. mjesta na veleslalomu u Alta Badiji.

Mnogi su tada očekivali eksploziju našeg skijaša, no Zubčić se mučio s formom. U veleslalomu je oduševio i 2017. kada je u Beaver Creeku stigao do 8. mjesta, a taj je rezultat ponavljao 2017. u paralelnom veleslalomu (Alta Badia) i kombinaciji 2019. u Banskom...

Filip Zubčić je ove sezone već upisao nekoliko pravih rezultata, a dobra forma i odlični rezultati nisu plod slučajnosti, već marljivog rada i nešto drugačijih priprema za novu sezonu. Hrvatsko skijanje je čak 1821 dan bilo bez postolja u Svjetskom kupu, posljednji je do toga stigao Ivica Kostelić. Bilo je to u Wengenu, 16. siječnja 2015. godine, najbolji hrvatski skijaš u povijesti tada je stigao do trećeg mjesta u kombinaciji. Od tada je prošlo četiri godine, 11 mjeseci i 26 dana! Previše...

- Ma ne, nisam pretjerano uzbuđen, nema vremena za fešte ili slavlja, već sutra nas čeka slalomska utrka. Bio sam malo uzbuđen poslije same utrke i proglašenja pobjednika, ali sada sam miran, već sam se okrenuo nadolazećim izazovima - neočekivano nam se mirnim glasom, bez imalo euforije, iz Adelbodena javio Filip Zubčić, pa nastavio:

- Sve je ovo plod velikog rada, ništa nije došlo slučajno. Kažem, promijenili smo plan priprema, više se bazirali na kondiciji, to se pokazalo pravim potezom. Stvarno, ne pretjerujem, ali sam znao da će hrvatsko skijanje ove godine opet slaviti neko postolje. I bilo je samo pitanje dana hoće li to prvi napraviti Istok Rodeš u slalomu ili ja u veleslalomu.

Foto: Reuters

Hrvatska muška skijaška reprezentacija prepuna je mladih, ali talentiranih skijaša, neki od njih još čekaju najbolje rezultate. A stvari se polako mijenjaju, njihovo vrijeme dolazi...

- Sve znam, posljednje postolje je Ivica Kostelić dohvatio na kombinaciji u Wengenu početkom 2015. godine. Uh, kada je to bilo. Ma nema straha, bit će ovakvih rezultata još, u dobroj smo formi, spremni smo za još ovakvih uspjeha. Ma baš sam ponosan, vratili smo hrvatsko skijanje u sam svjetski vrh, znam da spadamo u skijašku elitu. Ovaj post bez postolja je bio predug, sada će biti više ovakvih rezultata.

Ostaje li ipak kod vas žal za prvom mjestom, pobjeglo vam je samo za 29 stotinki...

- Ma ne, nema toga. Naravno da vam kroz glavu prođe ono ‘jooooj’ kada vas netko dostigne pa više niste vodeći, ali ne smijem i ne želim sada biti pohlepan. Kažem, presretan sam i ponosan, na sebe i čitav svoj tim, svima se iskreno zahvaljujem. I svom treneru, i serviseru skija, pa i svom ocu. Ali, ja sam potpuno miran. Sada se okrećem nedjeljnom slalomu, vjerujemo da će nam i ova utrka donijeti veselje. Tu smo nas petorica, svi se dobro skijaju, a Istok je stvarno u vrhunskoj formi.

Filip Zubčić priznaje kako je plasman na postolje sanjao još kao dječak...

- Da, konačno sam ispunio jedan od svojih dječačkih snova, stigao do tog toliko željenog postolja. To mi je bio jedan od ciljeva koje sam si postavio još kao klinac. Obje vožnje sam dobro odskijao, išao ‘full-gasom’, sve to odradio bez ikakvih pogrešaka.

Znači, ispunjenje dječačkog sna nije bio razlog za feštu?

- Nema šanse, jednostavno nemamo vremena. Ovo je odličan rezultat, ali ako ih želimo nizati još, moramo biti prizemni - završio je ponosni Zubčić. I najavio sjajnu 2020. godinu za hrvatsko skijanje. A cijeli ‘šou’ nastavlja se sutra, na slalomu u Adelbodenu bit će čak pet hrvatskih skijaša...