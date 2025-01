Zubčić je daleko od najboljih u prvoj vožnji noćnog veleslaloma

Najbolji hrvatski skijaš Filip Zubčić nije dobro iskoristio sjajan startni broj tri u jedinom noćnom veleslalomu sezone, onom u austrijskom Schladmingu. U cilj je ušao sa zaostatkom većim od sekunde od dotadašnjeg vodećeg Henrika Kristoffersena, a nakon nepotpune prve vožnje zaostaje 1,30 za najbržim, Švicarcem Loicom Meillardom.

Pokretanje videa... 00:29 Zubčić potres | Video: Instagram/ kolaž

Zubo je bio vrlo dobar u gornjem dijelu staze, no nakon toga je izgubio ritam i to se osjetno vidjelo na konačnom vremenu. Drži 20. mjesto i moći će bitno popraviti plasman u drugoj vožnji od 20.45 (HTV 2) s obzirom na to da je svega pola sekunde sporiji od mjesta među najboljih deset. Nije briljirao ni vodeći veleslalomaš svijeta, Marco Odermatt (12. s devet desetinki zaostatka).

U srijedu se na istom mjestu vozi slalom.

Sva vremena i rezultate uživo možete pratiti OVDJE.