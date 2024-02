Zubčić: Na rubu izlijetanja sam bio, Kolega: Stazu je postavljao moj trener, to mi je pomoglo

Samuel Kolega završio je deseti, a Filip Zubčić 13. na slalomu koji se u nedjelju navečer održao u kalifornijskom skijalištu Palisades Tahoe.

Sami je nastavio vrlo dobru formu i drugu uzastopnu utrku završio u top 10 slalomaša, nakon što je 4. veljače bio sedmi u Chamonixu. Zubo je, s druge strane, popravio dojam nakon odustajanja u veleslalomu i popravio bodovni konto u slalomu.

- Ovo mi je drugi top 10 rezultat u nizu, jako mi je drago zbog toga - rekao je Kolega, koji je u drugoj vožnji napredovao deset pozicija, dok je Zubčić 'skočio' za 12 pozicija. Samo su iskoristili činjenicu kako je stazu u drugoj vožnji postavio Samuelov trener.

Kolega: 'Htio sam ponoviti jedan film'

- Da, moj je trener postavio drugu vožnju i to mi je jako pomoglo. Nismo se ništa dogovarali, prepustio sam mu sve, on zna što mi odgovara... A ovdje mi je staza odgovarala i prošle godine. Sada sam htio ponoviti taj film, i evo, bio je super dan, Zubo je završio 13.

Kolega je otkrio i zašto ima znatno bolje rezultate u drugim vožnjama.

- U prvim vožnjama se ne mogu opustiti kao u drugoj, to je najveći razlog zašto su druge duplo bolje. Već ću na idućoj utrci to pokušati popraviti. Nismo se ništa dogovarali, prepustio sam mu skroz, on zna što mi odgovara...

Zubčić je ostvario najbolji ovosezonski rezultat u slalomu (bilo je 14. mjesto u Gurglu) i time se vratio na pravi kurs nakon odustajanja iz veleslaloma, u kojem je konkurirao za postolje nakon četvrtog vremena prve vožnje.

- Jako mi je drago što sam zaustavio negativni niz u slalomu. Rezultat u veleslalomu je mogao biti jako lijep, ali sam napravio glupu grešku. Dobro sam skijao, drugi lauf pogotovo, ta jedna veća greška me koštala još boljeg plasmana. Ali, zadovoljan sam, ovo je dobra uvertira za nadolazeće slalome.

Zubčić: 'Kada riskirate, onda se događaju greške'

Zubčić je u jednom dijelu vožnje bio vrlo blizu izlijetanja, ali je uspio izbjeći scenarij koji se dogodio u subotu.

- Bilo je par uskih vratiju, bok i tijelo su mi pali, bio sam na rubu izlijetanja, uspio sam se izvući, ali sam malo zakočio kada sam trebao pustiti skiju. Kada riskirate, greške se dešavaju. Bitno da sam stigao do cilj - zaključio je Zubo.

U nedjelju je nakon dugo vremena četvero Hrvata sudjelovalo u utrci. Matej Vidović je prvi put u sezoni skijao u Svjetskom kupu i završio 42. u prvoj vožnji, dok je Istok Rodeš odustao jer je haklao vrata.

Skijaši ostaju 'preko bare' i ovoga tjedna. Slijedi program u Aspenu, održat će se dva veleslaloma (petak i subota), a u nedjelju slalom.