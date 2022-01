Jako volim Adelboden, to mi je baš draga utrka. Teren je vrlo zahtjevan, ima mnogo promjena, strmina, pa visi... Volim skijati u Adelbodenu, rekao je Filip Zubčić.

U siječnju 2020. u veleslalomu je bio drugi. Za pobjednikom, Slovencem Žanom Kranjcem, zaostao je samo 29 stotinki. U siječnju 2021. u dva adelbodenska dana vozila su se dva veleslaloma. Na oba je Zubo bio drugi, a Alexis Pinturault prvi. Prvo je 8. siječnja za Francuzom zaostao 1,04 sekundu, a drugi dan zaostatak je bio 1,26 sekundi.

Bit će teško, uvjeti su takvi kakvi su. Samo da opet ovi iz FIS-a ne otkažu utrku - kaže najbolji hrvatski skijaš.

Temperatura u Adelbodenu slična je kao u Zagrebu. U vrijeme prve vožnje, a ona je u 10.30, bit će tri stupnja, a u 13.30, kad je na programu druga vožnja, temperatura bi trebala porasti za još koji stupanj. No, odluka će donijeti tek nakon pregleda staze. U Zagrebu je na pregledu sve izgledalo odlično, no tada su ljudi iz FIS-a odlučili da se na stazu stave dodatne količine soli i vode, što je i uzrokovalo propadanje staze. Da se slušalo Renu Fleissa, koji je bio zagovornik da se ništa ne dira, utrka na Sljemenu, u to su svi uvjereni, ne bi nikad bila otkazana.

- U Wengenu, primjerice, se znalo doći do trave, pa se utrka nije otkazivala - rekao je Zubčić.

Ono što veseli je što Zubo ove sezone odlično vozi slalom. Zanemarimo li pogrešku na Sljemenu, a one su sastavni dio skijanja i potrebna je desetinka nepažnje, ostatak sljemenske staze odskijao je odlično. Uostalom, trenutačno je peti slalomaš Svjetskog kupa.

- Najvažnije je da sam zadovoljan skijanjem, a kad je tako siguran sam da će rezultat doći. Dobro se osjećam, pozitivna je atmosfera, a to je ono najvažnije. Doći će rezultat, bitno je da dobro skijam. A sad, slalom ili veleslalom, to ovisi, ja sam prvenstveno skijaš i trudim se da u obje discipline budem u vrhu - kaže Zubčić.

Stane li danas na postolje, Filip će se izjednačiti s Ivicom Kostelićem, koji je u Adelbodenu četiri puta bio na postolju. Prvi put 2002., kad je završio drugi i za Bodeom Millerom zaostao 1,92 sekundu, 2010. bio je treći, 2011. je pobijedio ispred Marcela Hirschera, a 2012. Hirscher je bio prvi, Ivica drugi s 26 stotinki zaostatka. Naravno, sve u slalomu. Filip ima tri postolja, tri druga mjesta.

Ajmo, Zubo, po još jedno postolje u Adelbodenu. 