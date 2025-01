Zubčić nakon odličnog slaloma: Ništa se nije vidjelo! Osjećao sam se kao guska u magli...

Hrvatski skijaš Filip Zubčić (31) trebao je voziti veleslalom, no on je pomaknut za nedjelju zbog vremenskih neprilika u švicarskom Adelbodenu. Organizatori su zamijenili discipline pa je Zubo u subotu skijao slalom i doskijao do odličnog sedmog mjesta.

Samuel Kolega na konferenciji za medije Hrvatske skijaške reprezentacije

- Već sam govorio da slalom skijam dobro, pokazao sam to na otvaranju sezone u Leviju. Nisam uspio nastaviti u tom ritmu. Madonnu sam neki dan skijao prvi lauf odlično, bio u odličnoj poziciji za napasti čak i postolje, ali nisam uspio, napravio sam glupu pogrešku. Sami (Samuel Kolega) nam je svima uljepšao dan, nisam se stigao ni naljutiti na sebe, svi smo bili sretni s tim postoljem i tako smo ušli u ovu utrku - rekao je Zubčić nakon novog plasmana u Top 10.

Vladali su teški uvjeti na stazi. Padao je gusti snijeg, a vidljivost je bila loša.

- Osjećao sam se kao guska u magli, ništa se nije vidjelo, možda tri-četiri vrata, međutim imamo jako puno treninga u ovakvim uvjetima i takve utrke su uvijek naša šansa, jer jednostavno podlogu ne vidiš, ideš na neki "feeling", i znao sam da ako neću potezati ručnu, nego da ću onako lijepo "smooth" skijati, da će biti dobro. I uspio sam tako od vrha do dna. Na kraju sam imao drugo vrijeme drugog laufa, mislim, što je stvarno solidno - dodao je Zubčić.

Sedmo mjesto u slalomu svakako će biti poticaj za nedjeljni veleslalom u kojem će Zubčić loviti novi uspjeh. Prva vožnja je u 10:30, druga u 13:30, a prijenos će biti na HRT-u 2.