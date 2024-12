VIDEO Zubčić solidan u Beaver Creeku, smiješi mu se postolje u drugoj vožnji! Evo kada nastupa

Hrvatski skijaš Filip Zubčić (31) odskijao je vrlo dobru prvu vožnju veleslaloma u Beaver Creeku i zauzeo sedmo mjesto s kojeg će imati sjajnu šansu napasti postolje. Naš najbolji skijaš ujedno je bio i jedini hrvatski predstavnik u ovoj disciplini.

Foto: Michael Madrid

Prvi se stazom spustio Švicarac Loic Meillard, a Zubčić je krenuo odmah nakon njega sa startnim brojem 2. Švicarac je išao dobro i to se osjetilo pa je Zubo već na prvom prolazu bio u crvenom. Nije napravio nikakvu veću grešku, manjih greškica je bilo, no brzina je ipak bila bolja kod švicarskog skijaša. Zubčić je ciljem prošao sa samo sedam stotinki zaostatka, no idući nastupi skijaša pokazali su kakav je njegov lauf, ustvari, bio.

>> VIDEO: PRVA VOŽNJA FILIPA ZUBČIĆA

Zubčić je na koncu prvu vožnju završio na sedmom mjestu s vremenom 1:17.44. Vodeći skijaš je Švicarac Thomas Tumler (1:16.24), slijedi Slovenac Žan Kranjec koji zaostaje 56 stotinki, a treći je Norvežanin Atle Lie McGrath s 1,01 sekundom zaostatka.

Unatoč tome što Zubčić za vodećim Tumlerom zaostaje čak sekundi i 20 stotinki, za trećim mjestom i postoljem zaostatak je svega 19 stotinki i itekako će imati šansu stati na još jedno postolje u karijeri.

Druga vožnja na rasporedu je u 21:15 sati, a prijenos možete gledati na HRT-u 2.