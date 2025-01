Zubčić: Zabio sam se u vrata i to me koštalo postolja! Sad malo trenirati na Sljeme pa Wengen

Dan nakon sjajnog sedmog mjesta u slalomu u Adelbodenu, Filip Zubčić (31) poboljšao je plasman u veleslalomu i završio odličan peti! Pobijedio je vodeći u veleslalomu Marco Odermatt, ispred Loica Meillarda te Talijana Luce De Aliprandinija.

Pokretanje videa... 01:12 Samuel Kolega na konferenciji za medije Hrvatske skijaške reprezentacije | Video: 24sata/pixsell

- Još jedan dobar rezultat u Adelbodenu, završio sam na petom mjestu, prvo sam lauf odlično skijao od starta, dobro sam se osjećao, međutim, pred kraj strmine sam se zabio u jedna vrata i nisam nikako uhvatio ritam do cilja. Užasno sam puno izgubio vremena. To je nažalost odnijelo jako puno vremena, rekao bih i postolje danas. Drugi lauf sam se pokušao maksimalno pripremiti, znao sam da je sve moguće u Adelbodenu, s obzirom da je drugi lauf u sjeni. Jako se loše vidi. Bilo je i jako grbavo. Druga je vožnja bila dosta ravno postavljena, trebalo se "luđački baciti", to je Luca najbolje napravio - rekao je Zubčić.

Ali morao je biti i bio je zadovoljan petim mjestom.

- To je uvijek odličan rezultat, konkurencija je strašna, treba se bacati i riskirati nenormalno ako se želi do postolja. Odermatt je klasično izvanserijski, no treba se fokusirati sam na sebe, treba probati maksimalno dobro skijati. Jako dobar vikend bih rekao, sedmo mjesto u slalomu, peto u veleslalomu. Mislim da smo dosta dobro odradili ove dvije utrke. Sada idemo malo trenirati na Sljeme, a onda nas čeka slalom u Wengenu u nedjelju. Samuel je pokazao da može do postolja - dodao je.

Zubo je istaknuo da se nada da će uskoro "proraditi" i Istok Rodeš jer na treninzima je jako dobar. Iste nastupe samo treba pretočiti i u pravu utrku.

- Dobra smo ekipa, dobro radimo i idemo iz utrke u utrku još jači - zaključio je za HRT.