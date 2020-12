Zubčiću je čestitao i njegov nadraži klub: Bravo, Filipe!

<p>S europskih skijališta s temperaturnim minusom u zraku pratio je utakmice <strong>Dinama </strong>u europskim natjecanjima i na društvenim mrežama ga podržavao, a sada je stigla čestitka za sjajan uspjeh s njemu vrlo drago adrese.</p><p>Najbolji hrvatski skijaš <strong>Filip Zubčić</strong> osvojio je veleslalom u Santa Caterini, stigle su čestitke sa svih strana, a najposebnija mu je sigurno ona koju je dobio od Dinama.</p><p>- Hrvatski skijaš Filip Zubčić osvojio je u subotu veleslalom u talijanskoj Santa Caterini! Zubčić je startao kao šesti, a u prvoj vožnji završio je na šestom mjestu. Sjajnom drugom vožnjom ostvario je vrijeme za prvo mjesto, a do kraja utrke nitko ga nije uspio "skinuti" s prve pozicije. Filip je bio jedini hrvatski predstavnik, a ovo je njegov najbolji rezultat sezone! Čestitamo! Bravo! - napisao je Dinamo na službenoj stranici.</p><p>Filip Zubčić odmalena je veliki navijač Dinama. Na svako natjecanje sa sobom ponese Dinamovu zastavu.</p><p>- Za ljubav prema plavoj boji zaslužan je tata Tomislav. Kad sam bio klinac, često me vodio na utakmice u Maksimir. Uspio sam otići na nekoliko utakmica Futsal Dinama, bio sam u Sutinskim vrelima i u Domu sportova i to mi je bilo baš odlično - kaže Filip.</p><p>Ovo mu je druga pobjeda u Svjetskom kupu, a to ima priliku podebljati već u nedjelju kada ga u Santa Caterini očekuje još jedan veleslalom.</p>