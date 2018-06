Zula je okupio 'NBA Hrvatsku': Budite sigurni, svi žele igrati...

Napokon smo došli do dana kada krećemo u novi ciklus. Čekali smo s objavljivanjem popisa od 17 igrača koji se okupljaju jer do jučer praktički nismo znali tko će se moći odazvati, a tu prvenstveno mislim na NBA igrače i garantiram vam da svi oni žele igrati za hrvatsku reprezentaciju. To je meni u startu bilo najbitnije, svi su igrači s kojima sam kontaktirao izrazili želju da igraju za reprezentaciju, rekao je Anzulović na konferenciji za novinare u zagrebačkom hotelu Panorama.

Govoreći o popisu igrača novi izbornik košarkaške reprezentacije je naglasio:

- Najprije smo objavili 28 igrača, što nije uobičajeno za prvi popis, međutim u tom trenutku je puno igrača bilo pod upitnikom. Osim toga, hrvatska reprezentacija tijekom osmog mjeseca ima i turnir u Kini gdje ćemo napraviti još jednu selekciju, tako da imamo jasnu sliku svih potencijala koje imamo u hrvatskoj košarci - započeo je Anzulović te nastavio:

- Tek ćemo za prijateljsku utakmicu s reprezentacijom Bosne i Hercegovine u Opatiji biti u kompletnom sastavu s, u ovom trenutku, tri NBA igrača. Nakon te utakmice napravit ćemo popis od 14 igrača koji će participirati u kvalifikacijskim utakmicama.

Pojasnio je situaciju oko tih NBA igrača, odnosno kada bi se oni točno trebali priključiti reprezentaciji.

- Na današnji dan imamo potvrdu od Lakersa za Ivicu Zubca, od Indiane za Bojana Bogdanovića a, prema razgovoru s Darijem Šarićem i on će se pojaviti od prvog dana na pripremama, odnosno od 20. lipnja od kada se igrači iz NBA mogu priključiti trenažnom procesu.

Reprezentacija će 15. lipnja u Sv. Martinu odigrati trening utakmicu s U20 reprezentacijom Hrvatske, a 17. lipnja odlazi u Opatiju gdje će 19. i 22. lipnja odigrati dvije prijateljske utakmice s reprezentacijom BiH, s time da će prva biti zatvorenog tipa.

Već 28. lipnja se igra prva kvalifikacijska utakmica za SP u Trstu protiv Italije, a 1. srpnja slijedi utakmica protiv Rumunjske u Cluju.

- Krećemo u još jedno radno ljeto s obzirom da će sve mlađe dobne selekcije, muške i ženske, biti u pogonu ovo ljeto. Glavna stvar današnjeg dana je ipak početak priprema reprezentacije za ovaj ciklus kvalifikacijskih utakmica, 28. lipnja protiv Italije i 1. srpnja protiv Rumunjske - rekao je predsjednik HKS-a Stojko Vranković.

Reprezentativac Rok Stipčević problem vidi u kratkoći priprema i zato je važno stvoriti homogenu ekipu.

- Prema pisanju talijanskih medija i mojim osobnim saznanjima, 99% je izvjesno da neće igrati ni igrači iz Eurolige niti NBA igrači, ali oni imaju dosta kvalitetnih novih igrača i bit će to jedna respektabilna ekipa kojoj se treba suprotstaviti u najboljem mogućem svjetlu - smatra Stipčević.

Iskusni censtar Darko Planinić u osobno je ime i ime svih suigrača obećao da će dati maksimum kako bi ostvarili cilj koji su zacrtali u ovom krugu kvalifikacija.