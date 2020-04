Žuti odgovorio na optužbe: Ma dajte, tko je Haris Medunjanin?

Robert Prosinečki legenda je nogometa s ovih prostora i često se kaže da je on jedino ime na koje se neće naljutiti niti u Dinamu niti u Zvezdi. E, na kraju je uspio naljutiti potpuno drugu svlačionicu - onu svojih 'zmajeva'. Naime, bivši reprezentativac BiH Haris Medunjanin (35) optužio je bivšeg izbornika za puno toga, a između ostalog i da nije znao imena igrača.

- Je li? Pa ja ne znam niti tko je on! Doista, tko je taj? Ma dajte, molim vas - kratko je prokomentirao Prosinečki za Sportske novosti.

Medunjanin je u podcastu 'Opsajd' rekao i kako je legendarni 'žuti' vikao na svoje izabranike.

- Na turneji u Americi je Prosinečki vikao na igrače i jedva sam čekao da dođu oni iskusniji, ali on je onda šutio, što meni smeta.Ja sam mišljena da kad trener nema karakter i kada su igrači jači od njega, onda od te priče nema ništa. Ne može igrač biti bitniji od trenera, on mora biti ponekad strog i pokazati karakter. Kod Baždarevića smo jedino radili detaljne pripreme unaprijed, dok Prosinečki polovini igrača nije znao ni imena. Kao trener moraš imati čitavu ekipu koja se bori za tebe - rekao je Haris pa dodao kako je upravo Hrvat razlog zbog kojega je prekinuo reprezentativnu karijeru:

- Kada smo bili u Bugarskoj, Prosinečki mi je rekao da prvu utakmicu neću igrati, ali da protiv Senegala hoću. Ja mu kažem da ga poštujem i da će biti kako on kaže, a kada sam 20 minuta ušao protiv Bugarske, samo je vikao na mene i što god sam uradio nije valjalo. Odmah sam znao da neću igrati protiv Senegala, kao što je i bilo. Dobio sam pola sata na terenu i tu sam završio svoje u reprezentaciji - ispričao je.

Medunjanin je za BiH odigrao 60 utakmica i postigao devet golova. Trenutno nastupa za američki Cincinnati.

Legendarni Žuti trenutačno vodi turski Kayserispor, a pojavile su se i glasine kako bi uskoro mogao preuzeti reprezentaciju Azerbajdžana koju je ranije vodio, no on je i to demantirao. Uz to je sada zarobljen u Turskoj gdje živi u kampu, a plaće im u klubu nisu dirali jer su zadovoljni rezultatima koje Prosinečki tamo radi.