Žuto svjetlo za pješake? Ispod juga stadiona osvanula tržnica

Dan nakon utakmice u Bergamu na ulicama više nema plavih jakni. Navijači su se povukli u svoje domove, poraz (1-3) od Juventusa u utakmici u kojoj su bili bolji, a po tko zna koji put je VAR odlučio na stranu 'stare dame'. Navijačka euforija kao da je splasnula. Doduše, dosadna kiša pada još od subote ujutro, ali od mase ljudi u plavom, gradom su u nedjelju većinom prolaze turisti.

Centar grada pun je starih crkava, a crkvu svetog Andrije posjetili smo na jutarnjoj misi. Iako nismo razumjeli 90% izrečenog, hvatali smo dijelove mise i molili - na hrvatskom. Doduše, unutra je bilo samo dvadesetak starijih ljudi. Sat vremena kasnije naletjeli smo i na podizanje zastave. Gradska garda pjevala je himnu i održala ceremonijalno podizanje zastave Italije kao i Europske Unije.

Utičnice odskaču od 'normalnih', čudno žuto svjetlo na semaforu

Iznenadilo nas je specifično žuto svjetlo za pješake na semaforu za koje još nismo sigurni što točno označava. 'Žuto treptavo' ne znači da pratite znakove koji su negdje na semaforu ili u blizini, već nešto u stilu 'prođite ako je sigurno'. No, snašli smo se bez izazivanja problema u prometu nakon što su Talijani par puta 'sjeli na trubu' ili simpatično skupljenim prstima vjerojatno spominjali naše obitelji.

U današnje je vrijeme punjač za bateriju bilo na laptopu ili na mobitelu prijeko potreban nalazite li se u tuđem gradu. U većini kafića ili restorana u koje smo sjeli, utičnica nije bila ona klasična. Talijani malo odskaču iz standarda, bar što se toga tiče, tako da za svaku sigurnost kupite adapter po dolasku u Italiju kako bi vaša elektronika mogla normalno funkcionirati.

Kako u gradu nismo sreli nijednu 'plavu jaknu', odlučili smo ih potražiti na mjestu gdje su utemeljeni i inače se okupljaju. 'Il Barreto', kafić je odmah pokraj Gewiss stadiona, a jučer prije utakmice tamo jednostavno nije bilo moguće proći. Pjevale su se Atalantine pjesme i nema govora da bi se raspravljalo o ičemu drugom osim o utakmici protiv Juventusa. A na pitanje 'Do you speak English?' nizali su se negativni odgovori.

Dan kasnije pak je drukčija priča, u kafiću je u jutarnjim satima bila samo konobarica. Unutar objekta je i raspored Atalantinih utakmica kako bi se navijači mogli podsjetiti koja ih sve gostovanja očekuju, odnosno tko stiže u Bergamo ili pak Milano, kao što je slučaj s Dinamom i ostalim protivnicima iz Lige prvaka.

Sve je u znaku 'crno plavih' koji prvenstveno nisu nosili dresove tih boja. Atalantu je 1907. godine osnovala skupina studenata, ali klub službeno nije 'priznat' do 1914. godine, a deset godina kasnije spojili su se s još jednim gradskim klubom Bergamascom te se zvali Atalanta Bergamasca di Ginnastica e Scherma 1907., dok je danas to ime skraćeno na Atalanta Bergamasca Calcio, odnosno Atalanta BC. Atalanta je u svojim prvim izdanjima nosila crno bijele dresove, dok je Bergamasco imao plavo bijele dresove pa su u zajedničkom klubu odlučili nositi dresove kakvi su danas - crno plavi.

U Hrvatskoj se njihovi navijači nisu najbolje proveli, a osim četiri gola u mreži, iz Zagreba su ponijeli i magnet koji sad stoji na zidu kafića.

Cijene u Il Barretu nešto su jeftinije nego u gradu. Primjerice za kavu s mlijekom morat ćete odvojiti euro i 30 centi, što je otprilike 70 centi manje nego u centru, dok ćete za pivo dati tri eura. Pivo je dosta skuplje u odnosu na sokove ili tople napitke - u kafićima i restoranima se cijena od minimalnih četiri do osam eura za pola litre. Za nešto manje pivo možete uzeti u fast foodu, dok je najjeftinije, očekivano, u trgovini.

Nasuprot Il Barreta, ispod južne tribine stadiona Atalante, zatekla nas je - tržnica. Atalanta prostor parkirališta ispod spomenute tribine očito iznajmljuje kako bi domaći prodavači u nedjelju mogli tamo nešto i zaraditi. A cijene su, očekivano, više nego u hrvatskoj. Kilogram krumpira je dva eura, kilogram mandarina po tri...

Stari grad je najveća atrakcija, a taksija gotovo da i nema

Stadion je malo izvan centra grada, ali sam Bergamo nije pretjerano velik grad. Da ga prehodate 'po dužini' treba vam možda dva sata, pa tehnički do bilo koje točke u gradu možete doći pješke i to za neko pristojno vrijeme. No, žuri li Vam se, imat ćete mali problem. Od taksi aplikacija u gradu radi samo jedna, a na raspolaganju su u par gledanja bila samo tri 'premium' automobila. Tako da, ako vam se i nekud žuri, najbolje je da se odlučite za gradski prijevoz.

Cijena karte za sat vremena u javnom prijevozu je euro i pol što je prihvatljivo, a u svakom busu postoji automat u koji ubacujete kovanice kako bi kupili kartu. Naravno, postoje i mnoga prodajna mjesta po gradu, a za turiste je najisplativija ona karta koja vrijedi tri dana, košta sedam eura, a može se koristiti u svim zonama - onima u centru, ali i onima koje vode do prigradskih naselja.

Što se tiče parkinga, postoje nekolicina besplatnih gdje možete ostaviti auto bez brige o tome hoće li ga dići pauk ili će vas na vjetrobranskom staklu dočekati 'čestitka'. Što se tiče garaža s naplatom, ima ih na svakom koraku, a cijena sata se kreću od jednog do tri eura, ovisno koliko ste blizu starom gradu koji je najveća znamenitost kojom se dići ovaj grad.

Osim toga tu je i Accademia Carrara u kojoj se čuvaju slike nastale od 14. do 18. stoljeća. Ulaz u to zdanje je 12 eura, ali mi se na taj potez nismo odlučili već smo skoknuli do fan shopa koji se nalazi u ulici 'Largo Puorta Nuova' koja obiluje trgovinama najpoznatijih svjetskih brendova.

U fan shopu ima ponešto za svakoga, od manjih suvenira sve do dresova i kompleta trenirki. Izloženi su oni s prezimenima najpoznatijih igrača poput Papua Gomeza i Duvana Zapate, no za samo dvije minute možete dobiti i dres sa svojim prezimenom ili prezimenom bilo kojeg igrača otisnuto na licu mjesta. Imaju svoj kutak i na stadionu, no on radi za vrijeme utakmica.

Bilo kako bilo, Bergamo je puno manji grad od Zagreba, a vremenski uvjeti poremetili su i turističku ponudu pa mnogo sadržaja nije bilo u funkciji, a kako je bila nedjelja, ponuda je bila još manja. Navijači Dinama koji namjeravaju svratiti na utakmicu juniora protiv Atalante moći će razgledati grad i stići u Milano na seniore. No, mladi igraju na trening kampu koji je malo izvan grada, pa će do centra i famoznog žutog na semaforu morati potegnuti autom. Utakmica Dinamovih juniora igra se također u utorak, a počinje u 13 sati.