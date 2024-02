Žuvela: Gledam ih i mislim 'gdje skačete, nije gotovo!' Lončar: Ljubavi, nosim ti lijepi poklon...

Hrvatska je, nakon Melbournea 2007. i Budimpešte 2017., otišla do zlata i na Svjetskom vaterpolskom prvenstvu u Dohi 2024. Nakon Francuske, i Italija je pala nakon peteraca 15-13 (11-11).

- Sad kad smo svjetski prvaci možemo feštati. Doma možemo doći i sutra i preksutra... Napravili smo strašnu stvar, mjesec dana nakon finala europskog prvenstva postali smo svjetski prvaci, to pokazuje veličinu, moć i snagu ove ekipe. I nakon Fatovićeva promašaja vjerovali smo u pobjedu jer imamo fenomenalne vratare. Svaka čast i vratarima i šuterima, izborniku što je odlučio promijeniti golmana - rekao je Jerko Marinić-Kragić, koji je opet zabio prvi peterac.

POGLEDAJTE VIDEO: Kolinda snimila slavlje "barakuda"

Bijač: Da smo osvojili zlato u Zagrebu, mi stariji ne bismo došli u Dohu

Kapetan Marko Bijač opet nije morao obraniti nijedan udarac. Nakon što je Gonzalo Echqnique pogodio prečku, Mate Anić stao je na gol i skinuo udarac Francesca Di Fulvija.

- Da smo osvojili europsko zlato u Zagrebu, nas par starijih ne bi niti došlo u Dohu. Ali tako je trebalo biti i iznimno mi je drago na kraju krajeva da je tako. Pokazali smo karakter, ostavili zadnji atom snage u bazenu i zasluženo osvojili ovaj naslov prvaka - rekao je Bijač.

Pobjednički peterac zabio je Marko Žuvela. Samo, nije znao da je pobjednički. Možda i bolje da nije...

- Pravo finale u kojem se rezultat mijenjao s jedne na drugu stranu. Igrali smo jedni za druge, pomagali jedni drugima. Od samog početka smo rekli da zaboravimo na umor. Da vam pravo kažem, kada sam zabio zadnji peterac nisam niti znao da smo prvaci, mislio sam kako još oni imaju pucati tako da sam pogledao suigrače i mislio "pa gdje skačete", a onda sam na semaforu vidio da je 4-2. Izbaciš iz glave važnost koju taj penal nosi i samo pucaš - kazao je Žuvela.

Lončar: Maja, ljubavi, nosim ti lijepi poklon

- Fantastičan osjećaj. Način na koji smo došli do svjetskog naslova, nema boljeg od ovoga. Emocije su me prevladale. Čestitam suigračima, treneru, stručnom stožeru, vodstvu saveza. Fantastično je bilo osvojiti naslov. Nije bilo umora, tako smo se dogovorili i pristupili utakmicu. Vraćali smo se, pomagali si i išli u kontru. Sve smo radili zajedno, na kraju se isplatilo. Vjerovali smo do kraja da možemo pobijediti. Svatko je dao mali dio, netko malo više, netko malo manje, ali svatko je dao dio sebe u ovo i svima čestitam još jednom. Završna poruka? Maja, ljubavi, sretan ti rođendan! Nosim ti jedan lijepi poklon - rekao je Luka Lončar.

Vrlić: Izgubljen finale dao nam je poticaj

- Drama. Čestitke svim suigračima, svim našim trenerima, svima koji su bili s nama ova dva mjeseca, ljudima koji su bili s nama, divnoj publici koja nas je došla ovdje podržati. Što reći? Polufinale i finale na peterce, nikad slađe. Sigurno najveći uspjeh u karijeri. Presretan sam i prezadovoljan, nemam riječi. Zadovoljan, ali mrtav umoran. Što nas je tjeralo naprijed? Taj finale u Zagrebu koji smo izgubili dao nam je poticaj, nešto više, nešto je pobudio u nama. Ovdje smo dokazali da smo svjetski vrh i jedna od najboljih momčadi na svijetu, trenutačno najbolja - kazao je Josip Vrlić.

Fatović: Talijanima pašu VAR i provokacije

- Ovo je bila rovovska bitka do zadnje sekunde. Pričali smo na sastanku da postoji šansa da od u peterce. Ja sam nas bacio u nevolje (promašio peterac, op.a.), ali opet je tu bio čudesni Mate. Nemam što reći. Čestitam svima, svim igračima, stožeru. Ovo je nevjerojatan uspjeh. Znate i sami kako je bilo nakon Fukuoke, negativa i pesimizam. Ova momčad ima srce. Može nekad i izgubiti, ali nikad se neće predati. Budite uvjereni. Čestitam još jednom svima i idemo sad proslaviti. Utakmica je bila kakvu smo i očekivali. Igraju agresivno, teško je na ovakva pravila igrati, stalno su u kontaktu, a ne smiješ ih dirati. Njima najviše paše i VAR i provokacije jer igraju šporko, ali nije da udaraju. Nema udaraca s njima, teško je bilo, ali uspjeli smo se izvući - izjavio je Loren Fatović.