'Zvao i Beckham, ali htio sam Dinamo! Uh, tu je baš hladno'

Prije desetak dana dočekali smo ga u prvom posjetu Hrvatskoj. Dečko koji je reprezentativac Argentine u mlađim kategorijama, dvostruki osvajač Copa Américe (do 15 i 17 godina) potpisao je za Dinamo i počeo europsku avanturu. Matías Godoy (18) vjeruje kako će nastaviti putem svojih sunarodnjaka na Maksimiru poput Luisa Ibáñeza, Leandra Cufréa, Leonarda Sigalija...

No po dolasku u Hrvatsku dočekao ga je - šok.

- Prilagodba će trajati dugo jer je totalna promjena u mom životu, na svim poljima. Dolazim iz Argentine, gdje je zadnjih dana u prosjeku bilo po 36 stupnjeva, ovdje gdje je stravično hladno! Moram se naviknuti najbolje što mogu da se mogu posvetiti klubu, to najviše želim - rekao nam je Godoy nakon službenog predstavljanja u svečanoj loži na Maksimiru.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Došao je iz argentinskog drugoligaša Atlética de Rafaele. Potpisao je posudbu do kraja godine vrijednu 300.000 eura. Za početak će se prilagođavati i dokazivati u drugoj momčadi, gdje je počeo i Dani Olmo.

- Bila je to jedinstvena prilika i za mene i moju obitelj. Ponosni su što sam tako odlučio. Htio sam prihvatiti taj izazov i doći ovdje igrati, a i oni će doći tu uskoro. To je žrtva, ali moram ostati smiren, prilagoditi se i predano raditi, to mi je jedini cilj - priča Matías.

Dinamo je pokazivao interes još početkom siječnja i mjesec dana radio je na transferu. I nije bio jedini koji je htio ovog napadača niskog 172 centimetra.

- Željeli su me i klubovi iz Argentine, kao i Inter Miami u vlasništvu Davida Beckhama. To mi je laskalo. Ali zastupnici su mi rekli da ima šanse da dođem da Dinamo, kratko sam razmislio o tome i rekao da želim doći jer mislim da je to najbolje i za moj nogometni i osobni život, suočit ću se s puno novih stvari. Mislim da mi je to bila najbolja odluka u životu. Ovdje je totalno drugačiji nogomet nego u Argentini, moram naučiti nove stvari, ali spreman sam.

"Puno se mijenja temperatura za jednog Argentinca"

Bio je u Europi s reprezentacijom, igrao je turnire u Španjolskoj i Rusiji, ali o našoj zemlji nije znao puno.

- Čuo sam da je zimi ovdje hladno, haha. Puno se mijenja temperatura za jednog Argentinca. Dinamo? To je klub koji vodi veliku brigu o mladim igračima, radi dobar posao u mlađim kategorijama i znao sam da će mi takav način rada pomoći da se što bolje razvijem.

Koja mu pozicija najviše odgovara?

- Mogu igrati na bilo kojem mjestu u napadu u formaciji 4-3-3, svejedno mi je. Srčan sam igrač, to sam pokazao u svim utakmicama za reprezentaciju i klub i to ću pokazati i ovdje - uvjerava nas.

Dva kontinentalna naslova... Za svakog bi igrača to bio velik poticaj u tako ranoj fazi karijere, a pogotovo za nogometaša iz Argentine, zemlje u kojoj se živi nogomet.

- Svatko tko se počinje baviti nogometom sanja da će jednog dana obući dres reprezentacije. Zadržali smo sve osim možda trojice igrača do selekcije U-17, lijepo je bilo osvojiti uzastopne Copa Américe. Na Svjetskom prvenstvu U-17 nismo imali sreće, ispali smo u četvrtfinalu od Brazila. Nismo navikli gubiti, ali sve to služi kao iskustvo za budućnost, podigli smo se kao skupina i uvijek ću pamtiti te naslove - kaže Godoy kojega zovu Mati.

Foto: GNK Dinamo

Osim temperature i udaljenosti obitelji, probleme će mu stvarati i jezik. Hrvatski je težak, a ni engleski ne zna. Srećom, treneri i prve (Nenad Bjelica) i druge momčadi (Igor Jovićević) igrali su u Španjolskoj i dobro poznaju jezik pa će mu pomoći.

- Dobro je što imam nekoga s kime mogu razgovarati na španjolskom, inače bih stvarno imao problema. Moram se prilagoditi momčadi i suigračima - govori.

A što radi kad se ne bavi nogometom?

- Baš sam obiteljski čovjek, volim puno vremena provoditi s obitelji. Ne znam jeste li čuli za to, ali u Argentini se pije puno mate (čaj od posebne vrste biljke bogat kofeinom, op.a.). Pijem ga s obitelji, prijateljima i pričamo o svemu. Volim se družiti.

Uskoro će iz rodnog mjesta Ceres u pokrajine Santa Fé na sjeveru zemlje u Zagreb doći i cijela obitelj Godoy, a i djevojka Yuli.

- Dolazi cijela obitelj, roditelji i dvojica braće, Franco je stariji, a Santi je mlađi. Doći će u ožujku, svi ćemo biti skupa i to je bio jedan od preduvjeta da dođem tu. A doći će i dvojica prijatelja s kojima sam živio u Rafaeli i s kojima sam jako dobar. To mi je jako važno.

Bayern? Takve utakmice ne bih mogao igrati u Argentini

Sedmi je Argentinac u Dinamu nakon Guillerma Suáreza (2008. - 2010.), Adriána Calella (2009. - 2013.), Ibáñeza (2008. - 2013.), Cufréa (2009. - 2012.), Pabla Migliorea (2013.) i Sigalija (2014. - 2018.).

- Nisam imao kontakt s njima, premlad sam. Gledao sam ih u prvoj ligi jer puno gledam nogomet, ali njihov boravak tu nije imao utjecaja na moju odluku. Jednostavno, odlučio sam sam doći tu uz bliske ljude. Sedmi sam Argentinac tu, ali želim sam stvoriti svoju povijest na najbolji mogući način - rekao je Godoy.

Jedan od prvih nastupa mogao bi mu biti protiv Bayerna u osmini finala juniorske Lige prvaka 3. ožujka u Njemačkoj. Bit će na raspolaganju treneru Jovićeviću.

- Takve utakmice nikad ne bih mogao igrati u Argentini, znam da me ovdje čeka još takvih lijepih stvari, a ova dolazi tako brzo. Bit će to lijepo iskustvo, obući ovaj dres i pokazati sve što znam - zaključio je Matías Godoy.