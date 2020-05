Zvao sam Jordana, sretan sam što je dokumentarac završio!

Dokumentarni film u 10 nastavaka o Michaelu Jordanu i Chicago Bullsima, 'The Last Dance', potukao je rekorde gledanosti na televizijskoj postaji ESPN, ali i izazvao niz žestokih reakcija. Nisu svi s oduševljenjem dočekali priču o 'kraljevom kraljevstvu', uključujući i mnoge Jordanove bivše suigrače.

Dokumentarac je otkrio brojne dobre i loše strane legendarnog Jordana, ali prikazao ga je u svjetlu božanstva. Čovjeka koji je bio kralj Bullsa, a ostali su ga morali slušati.

Foto: KK Split

Scottie Pippen je bio jedan od glavnih Jordanovih suigrača u Bullsima, međutim prema voditelju ESPN radija Davidu Kaplanu, Pippen je 'bijesan' i 'izvan sebe' zbog načina na koji je prikazan u dokumentarnom filmu, a naročito zbog toga što je Jordan rekao da je sebičan jer nije ranio operirao gležanj u posljednjoj sezoni 1998. godine.

I hrvatski košarkaš Toni Kukoč (51) presretan je što je emitiranje napokon gotovo. Za razliku od Pippena, Tonija smo nešto manje vidjeli u dokumentarcu, ali u neke situacije su pokazale matretiranje koje je trpio kako bi se uopće uklopio u momčad. To je na kraju i uspio te postao član momčadi koja je osvojila tri naslova zaredom.

Foto: Mike Segar/Reuters/PIXSELL

Unatoč kontroverznom odnosu u početku, Kukoč je danas jako dobar prijatelj s Jordanom, a grčkim medijima otkrio je da su se i čuli prije nekoliko dana.

- Razgovarali smo prije nekoliko dana i rekao sam mu da sam sretan što se dokumentarac završava. Znate zbog čega? Zato što sam u posljednja tri tjedna dobio više telefonskih poziva nego u prethodnih 20 godina - rekao je Kukoč.

On i suigrači trpjeli su svašta s Jordanom. Htio je biti najbolji, a tako je tjerao svoje suigrače i da oni budu najbolji. Takve krvave treninge nisu svi mogli izdržati. Ako ne možete, slobodno napustite dvoranu.

Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL

- Ni prema meni nije bio drugačiji i sve nas je isto tretirao. Jednostavno tjera vas do krajnjih granica. Postojao je dobar razlog za to jer u našoj ekipi su bila najveća očekivanja. To nije bilo jednostavno i sigurno da ne može svako podnijeti sve to. Postoji hijerarhija i svako zna svoje mjesto u ekipi i to je uvijek tako - zaključio je proslavljeni hrvatski košarkaš.