Zverev: Isključenje bjeloruskih i ruskih tenisača ne podržavam

Njemački tenisač Alexander Zverev (25) izjasnio se kako ne podržava odluku organizatora Wimbledona da se na tom Grand Slam turniru zabrani nastup ruskim i bjeloruskim tenisačicama i tenisačima.

Nakon što su iz Wimbledona službeno obznanili svoju odluku javlja se sve veći broj protivnika, a među njima je i aktualni olimpijski pobjednik.

- Mislim da za to nema razloga u ovom konkretnom slučaju. Jasno mi je da se reprezentacije Rusije i Bjelorusije isključe s teniskih natjecanja, ali ovo ne mogu podržati. Isto tako, naravno da smo svi mi protiv rata i da je sve ovo što se događa u Ukrajini nehumano - rekao je po ovom pitanju Zverev.

- Shvaćamo kako je ovo teško za prihvatiti osobama kojih se to tiče jer, nažalost, moraju snositi posljedice postupaka ruskog režima. No, s obzirom na važnost činjenice kako sport ne smije biti upotrijebljen za promociju ruskog režima te zbog zabrinutosti za sigurnost igračica i igrača ne vidimo drugu mogućnost - rekao je predsjednik All England Lawn Tennis Cluba Ian Hewitt prilikom donošenja takve odluke.

Podsjetimo i kako se vrlo brzo nakon takvog stajališta čelnih ljudi Wimbledona na suprotnoj strani svojim izjavama smjestio najbolji svjetski tenisač Novak Đoković.

