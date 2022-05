Zverev opleo po organizatorima nakon poraza: Sramota za ATP!

Alexander Zverev (25) izgubio je u nedjelju finale ATP turnira u Madridu od španjolske senzacije Carlosa Alcaraza (19) rezultatom 6-3, 6-1 za nešto više od sat vremena igre. Bio je to jednosmjeran meč, a Nijemac se nakon njega obrušio na organizatore.

- Posao ATP-a tijekom tjedna bio je apsolutna sramota. Prije dva dana zaspao sam u 4 ujutro, a dan kasnije oko 5.20. Ako bilo koja normalna osoba to napravi, teško će biti budna, a ja sam morao igrati finale protiv Alcaraza, koji je za mene trenutačno najbolji igrač svijeta, na turniru Masters 1000.

Četvrtfinale protiv Felixa Auger-Aliassimea počeo je u 22.20, a polufinale protiv Stefanosa Tsitsipasa dan poslije u 23.10. Finale je krenuo u 18.30, ipak prerano za trećeg igrača svijeta.

- Nisam imao koordinaciju na servisu ni na udarcima. Nisam imao apsolutno nikakve šanse da igram na nivou i to nije prvi put da mi se događa. U Acapulcu sam igrao do 5, a bio budan do 8.30. Da budem iskren, malo sam umoran od toga - rekao je Zverev i zaključio:

- U Madridu su mi oduzeli šansu, a na kraju svi zaborave na te stvari. Kažu "Bio je loš meč, napravio si dvostruke pogreške, nisi dobro igrao" i sve to. Ali pogledajte što se događalo prethodnih dana i iza kulisa. Nije baš pošteno.

