Zverev sredio Isnera i ostavio Čilića bez šansi za polufinale...

Marin Čilić ni u četvrtom nastupu nije uspio izboriti polufinale završnog turnira ATP-a i prije trećeg meča u skupini. Šansu za to oduzeo mu je Alexander Zverev pobijedivši Johna Isnera u petak u popodnevnom terminu 7-6(5), 6-3.

Najbolji hrvatski tenisač uoči posljednjeg kola natjecanja po skupinama bio je živ, ali za prolazak dalje trebala mu je, u najjednostavnijim kombinacijama, Isnerova pobjeda uz njegovu pobjedu nad Novakom Đokovićem u večernjem meču (21 sat). No pao je već na prvom preduvjetu.

Amerikanac Isner se, doduše, dobro držao do same završnice prvog seta koji je otišao u tie-break te je izgubio servis kod rezultata 5-5 i to je bilo kobno za prvi set. U drugom setu Zverev je napravio break pri vodstvu 4-3 i potom odservirao za pobjedu i plasman među četiri najbolja u Londonu nakon sat i 20 minuta.

Meč između Marina i Novaka bit će, dakle, samo pitanje prestiža jer Novak je već osigurao prvo mjesto u skupini Guga Kuerten, a Marin će sigurno biti treći. Polufinalni parovi bit će Đoković - Anderson te Federer - Zverev. Čilić se, nakon petka, okreće finalu Davis Cupa protiv Francuske, koje se idući vikend održava u Lilleu.