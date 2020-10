Cibona doživjela najteži poraz kod kuće, a on je samo - realan: Zvezda je vodila i 41 razlike...

Koliko god izgledalo sramotno za klub Cibonine povijesti i bolno za sve navijače kojima je taj klub pri srcu, -38 protiv Zvezde ništa je drugo do realnost između ova dva kluba

<p>Kada su ljetos odradili, takva je bila ocjena, jedan od najboljih prijelaznih rokova u proteklom desetljeću, u <strong>Ciboni </strong>nisu odmah skakali od sreće zbog obavljenog posla, već realno najavili da najbolje od te nove mlade momčadi očekuju tek za dvije-tri godine. Odnosno, kada <strong>Roko Prkačin, Toni Nakić i Mateo Drežnjak</strong> kao njeni predvodnici izrastu, a tome se nadaju svi, u ozbiljnu klasu. Pod uvjetom da barem toliko ostanu pod Tornjem.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Cibonin trening</strong></p><p>Drugim riječima, poraz kakav se Ciboni dogodio na startu nove sezone ABA lige od <strong>Crvene zvezde (66-104)</strong> jest škola koju Cibonina mladost u odrastanju mora proći i vjerojatno će proći još. Stoga, -38 protiv Zvezde, koliko god izgledalo sramotno za klub Cibonine povijesti i bolno za sve navijače kojima je taj klub pri srcu jer tu pričamo o najtežem porazu u ABA ligi i jako blizu uopće u klupskoj povijesti (41-85 protiv Siene 2009.), ništa je drugo do realnost između ova dva kluba. U kojoj su se razdvojila onda kada je onaj zagrebački naslovom ABA lige prije šest godina prepustio svoje euroligaško mjesto onom beogradskom. Koji otad više nije izgubio od Cibone. I pitanje je kada će opet.</p><p>Vjerojatno se i ona realna publika među malobrojnom koja se pojavila na tribinama Draženova doma, a bio je tu i Bojan Bogdanović, pitala kako su uopće ova dva kluba u istoj ligi. Jer, roster koji ima Saša Obradović, zapravo, i najveće Zvezdino pojačanje, napravljen je ne samo da vrati primat u ovoj ligi koji je i dalje u rukama Budućnosti iz pretprošle sezone, nego da uđe u doigravanje Eurolige. Dok je Ciboni već godinama primarno ostali ABA ligi. Eto, to su danas ambicije ova dva kluba.</p><p>Zvezdi, koja je usput u Zagreb stigla bez Emanuela Terryja, koji se zarazio korona virusom, trebalo je otprilike pet minuta da se zbroji napadački i krene. Odnosno, dok u seriju nije ušao Jordan Loyd, čovjek koji je ozbiljna klasa za ABA ligu, a na njega se naslonio Corey Walden za 33-11 u prvoj četvrtini.</p><p>Pritom je Roko Prkačin već napravio tri prekršaja, ali ni njegovo prisustvo na parketu ne bi promijenilo sliku u kojoj Cibona nije mogla gotovo ništa protiv Zvezdine agresivnosti na bekovskim pozicijama, a koja se ni u jednom trenutku nije, na Ciboninu žalost, nije smanjivala. Jer Obradoviću za takvo što, pogotovo za ovakvog protivnika, ne nedostaje širine.</p><p>Da je kojim slučajem trebalo, a Zvezdi između Fenerbahčea i Baskonije više definitivno ništa nije, i prije zadnje minute treće četvrtine ova bi utakmica, uoči koje je dojučerašnjem kapetanu i igraču <strong>Marinu Roziću</strong> uručen njegov dres, otišla na +40 (43-84). A taj pogled na semafor učinio je Zvezdu Ciboni ravnopravnijim protivnikom protiv kojeg je najviše pokazao Mateo Drežnjak, čovjek kojemu bi ova razina trebala biti sljedeća, ili ona poslije, stepenica u karijeri...</p><p>- Poraz je težak, vidjela se velika razlika u kvaliteti između ova dva kluba, ali ovo je realna situacija. To je razina Eurolige. Gosti su ušli u utakmicu maksimalno ozbiljno, bili su agresivni i konkretni i vrlo brzo su riješili pitanje pobjednika. Mi imamo svoj put koji je trnovit, očekivali smo da će biti teških poraza, ali nećemo odustati. Vjerujem da ćemo napredovati kroz sezonu - sve je rekao Cibonin trener Ivan Velić.</p><p><strong>ABA liga, 1. kolo:</strong></p><p>Cibona - <strong>Crvena zvezda </strong>66-104 (11-33, 17-31, 15-20, 23-20)</p><p><strong>Cibona:</strong> Bilinovac 3, Radovčić, Marić, Bundović 12, Vucić, Krajina 2, Novačić 9, Prkačin 3, Gnjidić, Drežnjak 16, Moore 8, Nakić 13</p><p><strong>Crvena zvezda:</strong> Hall 3, Walden 19, Loyd 15, Davidovac 11, Lazić 5, Reath 17, Radanov, Dobrić 5, Simonović 9, Jagodić Kuridža 10. Simanić 9, Kuzmić 2</p><p> </p>