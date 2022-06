Zvezda se oglasila nakon kaosa: Gađali su nas vrećicama punim pljuvačke i staklenim bocama

Susret između Partizana i Crvene zvezde opet nije prošao bez kaosa. Ovog puta sport je bila košarka, a mjesto radnje - Štark Arena. Više ustvari nije ni upitno hoće li doći do nereda, već tko će ih uzrokovati. A i to je sasvim jasno - domaći navijači.

Podsjetimo, treća utakmica finalne serije ABA lige prekinuta je 57 sekundi prije kraja kada su suci otišli u svlačionicu zbog sramotnog ponašanja publike, a nastavljena je nakon što je ispražnjen dio tribine. Osim sudaca, na meti navijača 'crno-belih' su, jasno, bili i igrači Zvezde. Klub je nakon utakmice poslao priopćenje.

"KK Crvena zvezda mts nakon cjelokupnog kaosa koji je viđen u trećoj utakmici finala neće i nema pravo više šutjeti! Zbog svojih sportskih ambicija, rada koji je uložio u ovoj sezoni s višestruko manjim sredstvima od protivnika u finalu, konačno i zbog milijuna navijača našeg kluba, ali i košarkaške javnosti koja je primorana gledati nemile scene, topovske udare, kaos, gađanje i vrijeđanje igrača, našeg trenera i stručnog stožera, naše delegacije koja je od početka utakmice bila izložena torturi poput gađanja s vrećicama punim pljuvačke, upaljačima, mobilnim telefonima, staklenim bocama, ali i pogađanja i udaranja sudaca pri izlasku iz dvorane?

I sve to uvjetima u kojima je zbog prenatrpane dvorane sa skoro 1500 ljudi više od kapaciteta dvorane i ogromne kondenzacije, parket bio sklizak i uvjeti nemogući za odigravanje normalne košarkaške utakmice? Uz sve navedeno uz neprikladne komentare u izravnom prijenosu utakmice, nakon kojih bi se mogli zapitati ‘gledamo li iste događaje i istu utakmicu?’

KK Crvena zvezda zahtijeva da nam se javno kaže nakon ovoga što smo preživjeli u trećoj utakmici – da „moramo“ pokloniti titulu i „pokriti“ sezonu najtrofejnijem treneru, kao i da na tom „putu“ moramo istrpjeti ono što normalan čovjek ne može, a što je košarkaška javnost vidjela i tijekom trosatnog kaosa koji je za nas počeo još prije nego što je počela utakmica (o čemu ćemo obavijestiti javnost i sve dokumentirati u četvrtak).

Nakon druge utakmice u kojoj smo bili izloženi ogromnom pritisku i osude javnosti u djelomično režiranoj predstavi pojedinaca, ostaje nam samo nakon ovoga što smo doživjeli u trećoj utakmici i ovom kaosu vjerovati da će u četvrtoj utakmici u kakvim god okolnostima se igrala, svi živi izaći s parketa. Jer ispred sporta postoje i neke važnije stvari!", stoji u priopćenju Crvene zvezde.

Bez zadrške se može reći kako 'stoji' sve napisano, no ništa 'manje' nisu radili navijači Crvene zvezde u ranijim utakmicama finalne serije, ili primjerice u prošlogodišnjem finalu protiv Budućnosti. Činjenica jest da svaki navijač voli vidjeti uzavrelu atmosferu, no u takvim uvjetima se košarka ne može igrati. U Štark Areni u srijedu sa tribina je letjelo sve i svašta, od petardi to topovskog udara...

