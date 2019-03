Zvijezda američke repke došla na pripreme s trbuhom do zuba

Američka nogometašica Sydney Leroux (28) na svom se Instagram profilu pohvalila fotografijama s priprema svoje reprezentacije. Leroux je trudna šest mjeseci, ali to je nije spriječilo u treningu.

- Nisam očekivala da ću započeti pripreme u trudnoći koja traje već pet i pol mjeseci, ali tu sam - napisala je napadačica Orlando Pridea.

Činjenica da je trudna i da unatoč tome trenira nije sjela nekim njezinim pratiteljima na društvenim mrežama, a ona im je odgovorila:

- Radim samo one stvari koje nemaju kontakta. Radim s loptom i to je to.

Ona i njezin suprug Dom već imaju sina, a prošle su godine izgubili dijete zbog komplikacija u trudnoći. Sydney bi trebala roditi početkom srpnja, a nakon toga će nastaviti s nogometnom karijerom.

Za SAD je odigrala 75 utakmica, a ima zlato s Olimpijskih igara u Londonu 2012. godine.