Zvijezda Cityja kojeg sumnjiče za silovanje: Nisam Brad Pitt, ali žene su mi same dolazile...

Foto: Picture by Andy Kelvin / Kelvinm

Istina je da volim spavati s puno žena, ali nije točno da sam to radio bez njihova pristanka. Ako su one htjele seks kao i ja, sve je bilo u redu. Da je neka žena rekla ne, ja bih to prihvatio i prestao, rekao je Francuz

Benjamin Mendy (28) bio je jedan od najboljih bekova svijeta. Manchester City kupio ga je od Monaca još 2017. za vrtoglavih 57,5 milijuna eura. Mendy, međutim, ne igra nogomet od kolovoza prošle godine. POGLEDAJTE VIDEO: Guardiola puši kubanku 'Nisu dolazile zbog mog izgleda' Francuza se tereti za sedam optužbi za silovanje. U ponedjeljak je prvi put iznio svoju obranu i negirao je da je žene prisiljavao na seks. Položio je ruku na Kur‘an i zakleo se da će govoriti istinu. Pred sudom je odgovarao na pitanja koja mu je postavljao njegov odvjetnik. Rekao je da su mu žene same dolazile jer je bogat i poznat. - Znam da nisam Brad Pitt i znam da mi žene nisu dolazile zbog toga kako izgledam - kazao je Mendy. Foto: David Rawcliffe/PRESS ASSOCIATIO 'Volim spavati s puno žena' Mendy je optužen za sedam silovanja, pokušaj silovanja i seksualni napad. Sve se navodno događalo u njegovom domu od listopada 2018. do kolovoza 2021. godine. - Istina je da volim spavati s puno žena, ali nije točno da sam to radio bez njihova pristanka. Ako su one htjele seks kao i ja, sve je bilo u redu. Da je neka žena rekla ne, ja bih to prihvatio i prestao - dodao je Francuz. Osvajač SP-a s Francuskom iz 2018. optužen je da je silovao žene u "sobama panike" u izoliranoj vili u Cheshireu. Žrtve su navele kako su im mobiteli oduzeti po dolasku pa nisu mogle zvati pomoć. - Zamolio bih ljude da ne koriste mobitele u svom domu samo ako je u društvu bio i neki drugi nogometaš, zbog zaštite privatnosti - zaključio je Mendy. Francuz trenutačno nije u zatvoru. Početkom siječnja pušten je uz jamčevinu, ali uz uvjet da će biti na kućnoj adresi u Prestburyu. Također, morao se obezati da neće kontaktirati žrtve te je predao putovnicu. Najčitaniji članci