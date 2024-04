Zvijezda Lazija šokirala Tudora. Pred kamerama rekao: Želim otići. Ne želim više ni eura!

Luis Alberto (31) posljednjih je osam godina jedan je od najboljih igrača Lazija. I naravno, trebao je ostati kamen temeljac nove momčadi koju za sljedeću sezonu slaže hrvatski trener Igor Tudor, ali Španjolac je jasno dao do znanja kako želi otići iz Rima. Ugovor mu istječe za tri godine pa je jasno da je jedini način odlaska da ga netko otkupi, no on želi isforsirati raskid!

Rekao je to nakon pobjede Lazija protiv Salernitane (4-1) i tako bacio ljagu na veliku pobjedu. I prouzročio velike glavobolje hrvatskom treneru koji je mislio da je po svom dolasku uspio homogenizirati igrače i motivirati ih za završnicu sezone.

Tudor u problemima

- Zadnjih nekoliko tjedana je bilo teško za mene. Ne znam kakav će projekt biti ovdje, ali mogu reći da ja sigurno neću biti dio tog projekta iduće sezone. Već sam zamolio klub za raskid ugovora, ne želim uzeti više ni eura od Lazija. Mislim da je jedino ispravno da se maknem u stranu. Ovaj klub mi je dao jako puno, ali vrijeme je da se maknem i prepustim mjesto drugima - rekao je Luis Alberto.

- Ne želim to komentirati - rekao je Tušo na press konferenciji.

Je li do Tudora i njegovih spartanskih metoda ili se jednostavno zasitio Lazija, nije otkrio, ali jasno je kako se talijanski velikan neće tako lako odreći svog ponajboljeg igrača, Pogotovo ne za nula eura.

Luis Alberto vrijedi 14 milijuna eura i u Laziju je već osam godina. U 302 utakmice zabio je 51 gol i asistirao 76 puta. Osvojio je tri trofeja, jedan Kup i dva Superkupa, a ako Biancocelesti u uzvratu polufinala Kupa nadoknade zaostatak od 2-0 protiv Juventusa, možda će se i ove sezone boriti za novi trofej.

Lazio je u prvenstvu na sedmom mjestu, do Lige prvaka će teško doći, ali je šestoplasirana Atalanta, koja drži mjesto koje vodi u kvalifikacije za Konferencijsku ligu, itekako dohvatljiva. Atmosfera oko kluba baš nije najbolja, navijači su zviždali igračima unatoč uvjerljivoj pobjedi protiv Salernitane, no Tudor se nada da do kraja sezone može popraviti atmosferu i tako u dobrom raspoloženju dočekati pripreme za novu sezonu gdje će pokušati složiti momčad po svom guštu.