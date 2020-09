Zvijezda MotoGP-a oženit će kćer svoje maćehe: Odrasli smo skupa i shvatili da se volimo...

Prije divne ljubavi imali smo divno prijateljstvo. Odrasli smo zajedno. U jednom smo trenutku oboje shvatili kako je to što imamo više od prijateljstva. To je jako jaka ljubav, kaže MotoGP zvijezda

<p>MotoGP zvijezda, Portugalac <strong>Miguel Oliveira</strong> (24), zaručio se za kćer svoje maćehe <strong>Andreiu Pimentu</strong> (24), otkrio je Miguelov ponosni otac i Andrein očuh.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Uzbuđeni motociklist Miguel Oliveira</strong></p><p>Miguel i Andreia poznaju se 11 godina, a toliko dugo su i zajedno. Dakle, 'prohodali' su kad su oboje imali 13 godina, a 2019. su svoju ljubav obznanili javno.</p><p>Andreia je kćer druge supruge Miguelova oca. Dakle, nisu krvni rod. Miguelov otac <strong>Paul</strong> i Andreina majka <strong>Cristina</strong> oženili su se 2009. A otad su im i djeca u vezi.</p><p>- Presretan sam što mi se sin ženi za ljubav svog života - objavio je tata (i poočim) Paul Oliveira. A svježi zaručnik i skori mladoženja Miguel cvate od sreće.</p><p>Nedavno je trijumfirao na Styria Grand Prixu na Red Bull Ringu u austrijskom Spielbergu, a onda i objavio zaruke.</p><p>- Prije divne ljubavi imali smo divno prijateljstvo. Odrasli smo zajedno. U jednom smo trenutku oboje shvatili kako je to što imamo više od prijateljstva. To je jako jaka ljubav. Mislili smo se oženiti prošle godine, ali onda sam imao utrku pa ćemo pred oltar uskoro - kaže Miguel Oliveira.</p><p>- A pobjeda na Styria GP-u... Urlao sam od sreće, napokon sam trijumfirao na Grand Prix utrci. Osjetio sam prije nekoliko utrka kako je samo pitanje dana kad ću na vrh postolja. Znao sam da imam potencijal koji sam sada potvrdio i to je ogromni poticaj da tako i nastavim.</p><p>Čestitke na pobjedi i na zarukama. Na tom će vjenčanju svi biti 'u rodu' i sa mladom i sa mladoženjom.</p>