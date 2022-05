Zvijezda Reala: Da sam igrao još 20 minuta, morao bih završiti nogometnu karijeru...

Veznjak Real Madrida Dani Ceballos (25) osvrnuo se za Marcu na sezonu. Rekao je kako mu je bila jedna od najbolnijih, a opet puna sretnih trenutaka.

- Trener Carlo Ancelotti je vidio kako radim na treningu. Vjerujem da je rekao kako sam trebao više igrati. Prvi dolazim i zadnji odlazim s treninga. Navijači znaju da sam sposoban igrati za Real - rekao je Ceballos.

Ceballos ugovor s Realom ima do ljeta 2023. Smatran he jednim od najvećih talenata španjolskog nogometa, ali je ove sezone skupio tek 17 nastupa. Pet mjeseci nije igrao zbog stravične ozljede nakon nastupa u finalu Olimpijskih igara.

- Bilo je to najgorih pet mjeseci u mojem životu. Zglob mi nije reagirao. Pokušao sam igrati finalnu utakmicu, s time da su mi liječnici rekli da imam ozljedu zbog koje ću propustiti dva-tri tjedna. No po povratku u Madrid ispostavilo se da je došlo do frakture. Liječnici su mi rekli da, da sam igrao još 20 minuta, više ne bih mogao igrati nogomet - izjavio je Ceballos.

Prokomentirao je i odluku francuskog reprezentativca Kyliana Mbappéa da ostane u PSG-u, unatoč ponudi madridskog kluba.

- Poštujem njegovu odluku. Igraču je najvažnije osjetiti podršku, a on očito smatra da to ima u Parizu. Odličan je igrač, ali njegova odluka nije utjecala na nas - podvukao je kreativni veznjak.

