Zvijezda UFC-a hvalila mladog Hrvata: Bit će veći i od Conora!

On je jako poseban. Borac je po prirodi, što ne vidite često. Rekao sam mu da je dobio priliku jer je poseban i rođen za velike stvari. Velikim ljudima dolaze takve prilike i moraju ih iskoristiti. On je to i napravio, rekao je Hector Lombard (39), iskusni borac UFC-ove srednje kategorije.

Kubanac australskog porijekla i prvi osvajač pojasa u srednjoj kategoriji u Bellatoru doputovao je iz UFC-a bodriti prijatelja Roberta Soldića (22), Hrvata koji je u subotu ostvario uspjeh karijere demoliravši prvaka Borysa Mańkowskog u velteru za naslov pobjednika u organizaciji KSW.

Vitežanin s prebivalištem u njemačkom gradu Düsseldorfu svladao je Poljaka tehničkim nokautom nakon treće runde. Mańkowskog su morali podizati članovi njegova tima nakon što se ovaj, poslije serije Soldićevih udaraca, više nije mogao ustati.

- Dobio je nevjerojatnu, ogromnu priliku. Iskoristio ju je, obavio je posao i pobijedio. Moje mišljenje je da će biti veći i bolji od Conora McGregora... Ako bila koja druga promocija želi ovog klinca, morat će platiti velik novac - komentirao je Lombard, kojemu će Soldić pomagati u njegovu idućem okršaju protiv C.B. Dolloweaja na UFC-u 222 u ožujku.