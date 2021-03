Švedski borac čečenske nacionalnosti Khamzat Chimaev (26) šokirao je MMA svijet objavivši na društvenim mrežama kraj karijere zbog zdravstvenih problema uzrokovanih posljedicama korona virusa.

POGLEDAJTE VIDEO: Aleksandar Rakić

Chimaev se već mjesecima oporavlja, a morao je otkazati i dvije borbe u UFC-u. Dana White organizirao je liječenje za borca u Las Vegasu u trošku najjače MMA organizacije.

"Želim vam svima zahvaliti na podršci u mom putu kroz ovaj sport. Mislim da sam gotov. Istina, nisam uzeo pojas, no to nije najvažnija pobjeda u ovom životu. Možda će vas ovo uznemiriti, no moje srce i tijelo mi sve govore. Želim zahvaliti svom All Star timu u Švedskoj i također veliko hvala UFC-u", napisao je 26-godišnji čečenski borac, jedan od najboljih velteraša svijeta.

U 2020. godini odradio je tri fenomenalne borbe u kojima je pobijedio, te je došao do statusa nove zvijezde. Chimaev je u karijeri na omjeru od 9-0, a sve dosadašnje borbe riješio je do treće runde.

Naime, borac je ipak zbog velikih problema sa zdravljem odlučio završiti karijeru.