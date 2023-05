Zvijezde FNC-a najavile spektakl u Areni, Bojković jasan: Od prve minute ulazim da ga demoliram

Nisam očekivao da ćemo toliko brzo doći do razine da možemo odraditi priredbu u našoj najvećoj dvorani. Nije mi bilo svejedno kad smo objavili datum priredbe, malo ima sportskih događaja koji mogu napuniti Arenu. Kapacitet je otprilike 8.000 ljudi, iznimno sam zadovoljan prodajom karata. Fanovi su prepoznali da se radio pravom spektaklu, borilačkom eventu kakav puno godina nije viđen u gradu, započeo je čelni čovjek Fight Nation Championshipa Dražen Forgač ususret MMA spektaklu godine u zagrebačkoj Areni, FNC 11: Fight For Legacy priredbi.

Tri i pol godine nakon što smo u zagrebačkoj Areni gledali priredbu najjače europske promocije KSW-a, slijedi nam nova doza uzbuđenja u slobodnoj borbi.

- Teško se uspoređivati s najvećom europskom promocijom, ali možemo očekivati jednaki, ako ne i veći spektakl. Dolaze i Bad Blue Boysi pa će biti i jače navijanje nego na toj priredbi - rekao je 'Forgy'.

Trebao se najbolji hrvatski poluteškaš Ivan Erslan (31, 12-2) boriti protiv Edersona Maceda (38, 11-7), ali ovaj Brazilac s engleskom putovnicom ozlijedio se na treningu. Slomio je prst na nozi te je morao otkazati nastup, a umjesto njega je uskočio je sunarodnjak Dirlei Broenstrup (41, 17-10) te će se meč održati u catchweightu do 100 kg.

- Četvrti ili peti put da mi se to događa, već sam navikao. Nećemo praviti dramu oko toga, to je manje bitno. Spreman sam, protivnik je možda i bolji od onog koji je trebao biti prvotno. Sigurno će biti teži od mene jer je borba u catchweightu do 100 kg, a prošao sam dugačke pripreme pa mi je to OK sjelo. Očekujem vrhunsku izvedbu i pokazat ću sav rad koji sam uložio od sebe od zadnje borbe - rekao je Ivan pa se osvrnuo na prazan pojas u poluteškoj kategoriji FNC-a:

Foto: FNC

- Imam 2-0 u FNC-u, ne postoji prvak u poluteškoj kategoriji. Mislim da Forgy neće vezati pojas za mene iz drugih razloga - objasnio je Erslan dok je Forgač objasnio kako Ivanu spremaju velike stvari pa će pojas ostati još malo upražnjen.

U sunaslovnoj borbi večeri gledat ćemo okršaj za titulu perolake kategorije između Daniela Bažanta (31, 7-4) i Engleza Jordana Bartona (30, 7-3-1). Taj se meč već trebao održati na FNC 10 priredbi u Ljubuškom, ali se Englez ozlijedio.

- Samo sam nastavio pripreme i u najboljoj sam spremi ikada. Najduže pripreme, trebalo je biti 17. veljače pa je bilo odgođeno za Ljubuški pa je Barton otkazao za Ljubuški. Šest mjeseci priprema, mislim da će biti dovoljno. Prvenstveno smo radili i na modnom performansu, a ono što smo malo radili u dvorani ćete vidjeti u kavezu. Nadam se da će kapljice krvi doletjeti do prvih redova, bile moje ili njegove - rekao je prvak perolake kategorije.

A u kavez se vraća i najveći regionalni MMA potencijal i talent Marko Bojković (21, 3-0) i to nakon operacije križnih ligamenata koljena. Trebao se boriti protiv Shamila Irisbieva (25, 4-1), ali se belgijski Čečen ozlijedio pa je umjesto njega tu borac kojeg smo upoznali u Ljubuškom - Mauro Paixao (38, 10-6) koji je izgubio od Tariela ‘The Liona’ Abbasova (27, 7-0).

Foto: FNC

- S obzirom da nismo imali puno dana, mnogo smo zaratili. Dirao mi je mojoj obitelj i pisao nekim članovima, htio sam mu lupiti šamar. U nedjelju ću biti unakažen 100 % i ući ću prve sekunde da demoliram protivnika. Rekao mi je da uđem iz sve sile, bit će ozbiljno deklasiranje - rekao je Bojković pa se osvrnuo na nadolazeće vaganje i meč:

- Od mene uvijek možete očekivati kaos i to je to, teško će se promijeniti. Ovih 15 mjeseci je bilo specifično jer smo kroz oporavak radili pripreme. Morao sam i dalje paziti na povredu. Imao sam želju nastupiti, ovo ne bih odbio, nema šanse, jer se ovdje osjećam kao kod kuće. Iza mene je i vojska navijača koji su se nazvali 'Bojkovićeve lubanje' i pitajte moje protivnike kako im je prije meča - zaključio je Bojković.

U Areni će pojas braniti i prvak srednje kategorije Đani Barbir (25, 5-0) kojeg čeka meč protiv neugodnog Poljaka Arkadiusza Maziakowskog (30, 6-3). Vraća se u kavez nakon što je postao prvak u rujnu prošle godine na FNC 7 priredbi u pulskoj Areni pobjedom gušenjem u prvoj rundi protiv Andija Vrtačića (28, 4-1).

- Sve je prošlo vrhunski, a otkad sam došao u Zagreb, san mi je boriti se u Areni. Jako mi je drago što sam dio FNC-a i što organizacija raste, a ja uz nju. Što se tiče protivnika, dobar je, znam da sam kvalitetniji od njega. Moram meč odraditi uvjerljivo, plan je ući unutra i razvaliti ga - rekao je prvak pa se osvrnuo na moguće novo ime koje će mu se suprotstaviti i ishod borbe:

- Zanimljiv protivnik bi bio onaj Vrtačićev, imat će težak posao protiv Andija, a možda je baš Andi taj sljedeći. Ako gledamo mečeve u 'Armagedonu' i sve ostale moje mečeve pa neće izaći iz prve runde.

Priredba je na rasporedu u nedjelju, 28. svibnja, s početkom u 20 sati u Areni Zagreb, a ulaznica još ima malo te će 8000 gledatelja gotovo sigurno svjedočiti MMA spektaklu.