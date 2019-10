Zvijezdi Cityja prijeti zabrana: Bernardo Silva je pod istragom

Dinamov protivnik u Ligi prvaka, Manchester City, dan nakon pobjede nad Modrima opet je u žarištu skandala kojeg nitko nije očekivao, a tema je jedna od najosjetljivijih zamislivih. Rasizam.

Priča je krenula 22. rujna. Cityjevi igrači, fenomenalni Portugalac Bernardo Silva i francuski branič Benjamin Mendy su - prijatelji. Da je ijedan od njih rasist, jasno je, prijateljstva tu ne bi bilo.

Bernardo je jednu od šala koje dijele među sobom odlučio podijeliti javno, na Twitteru. Mendyja, dok je bio klinac, usporedio je sa maskotom španjolske tvornice čokolade, Conguitos:

Odmah se digla 'i kuka i motika', Bernarda su brojni pojedinci i organizacije nazvali rasistom, Mendy je rekao da se radi o šali među friendovima, njihov trener Pep Guardiola stao je u Bernardovu obranu:

- Bernardo je jedan od najdivnijih ljudi koje sam upoznao u životu. Mendy je jedan od njegovih najboljih prijatelja. Poput braće su. To nema veze s bojom kože, nacionalnošću ili bilo čime drugim.

Sam Portugalac reagirao je tako što je obrisao sporni tweet pa napisao: "Danas se više ne možeš ni našaliti s s prijateljem..."

Bernardo i Mendy su, inače, već godinama i suigrači i prijatelji, zajedno su igrali i u Monacu. No, Engleski nogometni savez (FA) optužio je Bernarda Silvu za "isticanje neprimjerenog i(li) uvredljivog sadržaja vezano uz rasu i(li) etnicitet i(li) boju kože".

Bernardo je jedan od najboljih nogometaša Premiershipa, a logika iza poteza Saveza je da nema veze kako se nogometaši međusobno šale ako to nijednome od njih ne smeta i - dok se ne šale javno. Kada sve ode u javnost, onda je to druga stvar jer postoji masa ljudi kojima to može smetati nevezano uz to što samom Mendyju ne smeta nimalo.

Manchester City i Bernardo Silva dobili su tjedan dana da odgovore na optužbe. Ako se FA na kraju odluči na najtežu moguću sankciju, Bernardo bi mogao dobiti kaznu od šest utakmica neigranja!

