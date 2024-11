Zvoni alarm u Realu! Ancelotti bez znanja igrača organizirao sastanak, otvoreno je rekao...

Prije samo tri mjeseca sve je izgledalo idilično u Madridu. Kada je Real ovog ljeta pridodao Kyliana Mbappea nevjerojatnoj napadačkoj artiljeriji, mnogi su pomislili kako će se prošetati do trofeja u svim natjecanjima, ali papir je jedno, a stvarnost sasvim drugo. Kraljevski klub prolazi kroz veliku krizu na početku sezone.

Pokretanje videa... 00:34 Modrićeva vanjska | Video: Real Madrid C.F.

Da je nešto trulo na Santiago Bernabeuu, otkrila je Barcelona koja je u El Clasicu s četiri komada razbila prošlosezonskog španjolskog prvaka, a u utorak su Madriđani izgubili i od Milana u 4. kolu Lige prvaka te tako doživjeli već drugi poraz u ovome natjecanju. Upalilo je to alarm jer puno toga ne funkcionira u klubu.

Vinicius je ogorčen jer nije osvojio Zlatnu loptu i daleko je od svoje forme, Jude Bellingham nije ni sjena igrača od prošle sezone, a neki se žale na manjak minutaže. Situaciju je još dodatno pogoršala supruga Federica Valverdea koja je javno kritizirala trenera Carla Ancelottija zbog pozicije na kojoj koristi njezinog dragog, ali i jer ga je protiv Milana izvadio već na poluvremenu.

Foto: SUSANA VERA/REUTERS

Ancelotti se nakon utakmice pravdao kako urugvajski nogometaš nije maksimalno spreman te da ima problema s leđima, no to je samo razljutilo Valverdea koji tvrdi da to nije istina. To je samo unijelo još veći nemir u svlačionicu i poljuljalo atmosferu.

Kako su pisali španjolski mediji, kapetan Luka Modrić i Vinicius su nakon poraza od Milana postrojili igrače u svlačionici i očitali im bukvicu, prigovorili za pristup i upozorili ih da se svi moraju podrediti momčadi ako žele osvajati trofeje. I nije to sve, alarmantna je situacija u klubu, svjestan je Ancelotti da mu se trese stolica i da polako gubi kontrolu nad svlačionicom pa je, kako pišu tamošnji mediji, u četvrtak nakon treninga organizirao krizni sastanak kako bi podignuo igrače i čuo njihovo mišljenje.

Foto: Isabel Infantes/REUTERS

Igrači to nisu znali, priopćio im je nakon treninga da ostanu još malo i zatekao ih. Svjedoci kažu kako je sastanak trajao čak dva sata, analizirali su poraze od Barcelone i Milana, a Ancelotti je tražio od igrača da mu iskreno kažu svoje mišljenje te da zajedno pokušaju pronaći uzrok i rješenje loših igara u posljednje vrijeme. Motivirao ih je, podržao i poručio da moraju dati sve od sebe kako bi klub izašao iz krize.

Hoće li ovaj sastanak uroditi plodom, vidjet ćemo već u subotu od 14 sati kada će Real na svome terenu ugostiti Osasunu u 13. kolu La Lige.