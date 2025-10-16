TESTIRALI SIGURNOST 18 modela auta na NCAP testu! Jedan Kinez strašno podbacio. Provjerite je li vaš model na listi

Neovisni sigurnosni test obuhvatio je 18 aktualnih modela iz različitih klasa i pokazao koliko se rezultati mogu razlikovati i među novijim autima. Najbolji su briljirali u zaštiti putnika i pješaka te u aktivnim sustavima poput automatskog kočenja i zadržavanja trake. Na dnu ljestvice završili su modeli s lošijom bočnom zaštitom i slabije podešenim AEB sustavom, što se posebno vidi u gradskim brzinama. Test potvrđuje da veličina i bogata oprema ne jamče nužno sigurniji auto. Prije kupnje definitivno provjerite rezultat sigurnosnog testa, a ne samo cijenu i popis gadgeta.