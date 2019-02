Addiko Bank predstavila prvu u potpunosti digitalnu poslovnicu

U Addiko Virtualnoj poslovnici korisnici mogu aplicirati za Addiko Blic kredit u iznosu od 10.000 do 40.000 kuna i s rokom oplate od 3 do 5 godina, te otvoriti tekući račun. Cijeli proces je od početka do kraja, od prijave, preko ispunjavanja dokumentacije, do odobrenja i elektronskog potpisa u potpunosti online.

Sve što podnositelj zahtjeva za Addiko Blic kredit treba jest osobna iskaznica, mobilni telefon, tablet ili osobno računalo s kvalitetnom kamerom, token za ulazak u aplikaciju internetskog bankarstva matične banke te 15 do 30 minuta vremena.

Podnositelj kreditnog zahtjeva tako može iz udobnosti svog doma sam unijeti podatke koji su potrebni za obradu kreditnog zahtjeva, nakon čega u razgovoru s agentom kontakt centra koji traje par minuta slijedi video identifikacija. Tada podnositelj dobiva individualni certifikat s jedinstvenim PIN-om i jednokratnom lozinkom, sam tada odabire željeni iznos i rok otplate, a za kraj u slučaju zadovoljavanja uvjeta i odobrenja kredita dobiva Ugovor i svu dokumentaciju koju potpisuje digitalno, te u samo nekoliko klikova dolazi do kredita.

Foto: Addiko bank

„S Addiko Virtualnom poslovnicom predstavljamo jedinstvenu digitalnu uslugu, koju ne može ponuditi nitko drugi na tržištu. Riječ je o dosad u Hrvatskoj nezamislivom digitalnom end-to-end procesu s modernim korisničkom iskustvom, tako da mi danas zapravo predstavljamo bankarstvo budućnosti – u potpunosti digitalno, jednostavno, praktično, brzo te prilagođeno potrebama i željama korisnika“, izjavio je Mario Žižek, predsjednik Uprave Addiko Bank d.d.

[video: 1204663 / ]

Tema: Pametna kuna