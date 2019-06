Alarmantna fotka s Grenlanda: Psi su vukli saonice kroz vodu

Meteorolog Steffen Olsen iz danskog meteorološkog zavoda otišao je na rutinsku misiju na Grenland pokupiti meteorološke instrumente koje su postavili njegovi kolege kada je naišao na ozbiljan problem.

Aparaturu po koju je otišao nije ni mogao vidjeti jer ga je na sjeverozapadu Grenlanda, umjesto bijelog pokrivača, dočekala ogromna količina vode. Ledeni pokrov se toliko otopio.

Njegova fotografija pasa koji vuku sanjke po vodi ubrzo je postala viralna i najvjerojatnije će ju uskoro uvrstiti u druge poznate fotografije koje svjedoče globalnom zatopljenju, kao što je potresna fotografija izgladnjelog polarnog medvjeda.

@SteffenMalskaer got the difficult task of retrieving our oceanographic moorings and weather station on sea ice in North West Greenland this year. Rapid melt and sea ice with low permeability and few cracks leaves the melt water on top. pic.twitter.com/ytlBDTrVeD