Alfa Romeo Tonale: Šarmantan kao i svaka druga Alfa. Umjesto sportskog ima praktično 'srce'

Alfa Romeo već desetljećima luta na modernom automobilskom tržištu. Njihova ponuda sve je to vrijeme bila nepotpuna i svodila se na samo nekoliko modela, a kronično su nedostajali modeli koje je tržište u tome trenutku najviše tražilo. Sve se počelo mijenjati kada je stigao prvi Alfin SUV Stelvio, a dolaskom novog Tonalea čini se da stvari polako sjedaju na svoje mjesto. Alfa je dobila model u klasi koju tržište trenutno naviše traži i to u prilično atraktivnom izdanju. Tonale je zaista vrlo šarmantan kompaktni SUV.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

U vrijeme dok konkurenti u ovoj klasi niču brže nego gljive nakon kiše Tonale je vrlo ugodno osvježenje. Da, to je još jedan kompaktni SUV u nizu, no ne bilo kakav. Alfa se potrudila da njihov novi model ima tipičan talijanski karakter ove marke, a samim time bude i prilično atraktivniji od prosječnog konkurenta.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Izgledom je ovo tipična Alfa, a to znači agresivna, sportskog dizajna i originalnih dizajnerskih rješenja. Prednja svjetla svojim oblikom i svjetlosnim potpisom izgledaju kao trodijelna (iako to nisu) što je posveta nizu Alfinih modela iz prošlosti. Ona se odlično uklapaju u prednji dio s tipičnom Alfinom trokutastom maskom zbog koje registarska oznaka mora “popustiti” i pomaknuti se u stranu.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

I stražnja elegantna i “tanka” svjetla svojim dizajnom djeluju trodijelno, a tu su i mnogi drugi detalji tipični za Alfu. Tu su talijanske trobojnice na nekoliko mjesta na karoseriji kao zgodan ukras, no najimpresivniji među svim tim originalnim detaljima su 20-inčni naplatci s pet okruglih rupa kao čista suprotnost onome što na gume “obuvaju” tipični konkurenti. Alfa je originalna i “svojeglava”, a Tonale u tome nije iznimka. Zbog svega toga Tonale je jedan od najoriginalnijih, ako ne i najljepših automobila u klasi.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

SUV dužine 453 cm možda izgleda sportski, originalno i pomalo agresivno, no iza te fasade je vrlo praktičan i prostran automobil kakav kupci ove klase vozila traže i očekuju. Ponuda prostora u kabini je vrlo dobra sprijeda i straga te u prtljažniku u koji stane 500 litara.

Foto: Mattia Baruffaldi

Dizajn unutrašnjosti je originalan i atraktivan kao i vanjski. Mnogo je tu detalja tipičnih za unutrašnjost drugih Alfi, a samim time i unikatnih u svijetu modernih automobila. Originalan izgled, “sportska elegancija”, kvalitetni materijali, dobra izrada... Besprijekorno. I sve izgleda tradicionalno, ali ne nedostaje ni tehno detalja, poput 12,5-inčne ploče s instrumentima, dodirnog zaslona dijagonale 10,25 inča iza kojeg se krije odličan infotainment sustav ili efektnog ambijentalnog osvjetljenja. Tu je i vrlo mnogo luksuza koji se na testiranom automobilu najbolje vidi kroz sjedala koja su hlađena i grijana te presvučena kožom.

Foto: Alfa Romeo

Pogon je za svaku pohvalu. Riječ je o benzincu opremljenom blagim hibridnim sustavom. I dok kod većine konkurenta tu blagu hibridnu tehnologiju ne primijetite, kod Alfe se pogon djelomično ponaša kao pravi hibrid. To znači da ćete uz vrlo blagu nogu na gasu kretati sa semafora ili krstariti na nižim brzinama isključivo na električni pogon. Vozite li se sporo po parkiralištu (do 20, 30 km/h) ili javnoj garaži Alfa će također sve obaviti “na struju” Isto vrijedi i za "puzanje" u velikim gužvama. Sve to osjetno dodatno štedi gorivo, pa ne iznenađuje vrlo niska potrošnja na našem testu od samo 6,5 l/100 km. U gradu smo trošili i manje, ponekad i ispod šest litara.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Ukupna snaga od 130 KS nije u skladu sa “sportskim srcem” Alfe, no umjerenom vozaču bit će sasvim dovoljna. Ubrzanje od 100 km/h za 9,6 sekundi i maksimalnih 198 km/h nisu nimalo loše vrijednosti. Dodatna električna snaga čini subjektivan osjećaj ubrzanja i međuubrzanja dojmljivijim. Posebne pohvale zaslužuje izuzetno izravan upravljač, dok je ovjes dobar kompromis između udobnosti i sportskih voznih osobina, s naglaskom da je dosta tvrđi od prosjeka klase. Sve u svemu, Tonale nije tipična “sportska” Alfa, no može pružiti dosta zabave svojim vozačima uz visoku razinu komfora.

Foto: Alfa Romeo

Tonale je dobrodošao novitet u klasi koju kupci danas najviše traže. Originalan dizajn, mnogo šarma, praktičnost i prostranost na vrlo visokoj razini i štedljiv napredni blagi hibridni pogon čine ga vrlo poželjnim. Naravno tu, je i vrlo visoka razina luksuza u testiranom automobilu. Cijena, u skladu s “premium” konkurencijom, malo spušta na zemlju.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Važnija oprema Alfa Romeo Tonale 1.5 Hybrid Edizione Speciale

Aluminijski naplatci 20", automatska dvozonska klima, dodirni zaslon 10,25", navigacija, digitalni instrumenti 12,3”, prednji i stražnji parkirni senzori, kamera za vožnju unatrag, sjedala presvučena kožom, grijanje i hlađenje sjedala, grijanje upravljača i vjetrobrana...