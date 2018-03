Amazonov šef troši milijarde: Svemir mora biti jeftiniji za sve

Milijarder Jeff Bezos želi svemir učiniti puno dostupnijim većem broju ljudi i zbog toga planira potrošiti veliki dio svog bogatstva.

- Cijena ulaznice za svemir je previsoka - rekao je Amazonov šef prije nekoliko dana dok je primao nagradu Buzz Aldrin za istraživanje svemira. Dodao je kako je trenutno u procesu pretvaranja Amazonova bogatstva u puno nižu cijenu dolaska u svemir kako bi svi mogli istraživati sunčev sustav, piše Bloomberg.

Bezos je i prije rekao kako svoju svemirsku tvrtku Blue Origin financira sa milijardu dolara godišnje kroz prodaju Amazonovih dionica, a najnoviji komentari sugeriraju da je to samo početak otvaranja blagajne za svemirske projekte. Njegova tvrtka radi na razvoju raketa koje se mogu više puta koristiti, slično kao i SpaceX.

Foto: Reuters/Blue Origin

Bezos trenutno vrijedi 131 milijardu dolara, a čak 125 je u Amazonovim dionicama, uz vrijednost koja raste i dalje.

Jeff Bezos is making an insane $230,000 a minute right now https://t.co/fuDR2T2ySP