ANKETA Ferrari predstavio prvi električni auto. Sviđa li vam se?

Ferrari i električni automobili? Do prije koju godinu zvučalo je potpuno nezamislivo, ali vremena su se očito promijenila. Pet godina im je trebalo da razviju Luce, prvi električno automobil talijanske kompanije.

Dizajnirao ga je bivši šef dizajna Applea, ima pet sjedala i četiri električna motora koji razvijaju više od 1000 KS. Novi Luce razvijen je kao luksuzni grand tourer s četvora vrata i pet sjedala, što ga čini jednim od najpraktičnijih Ferrarija dosad.

Automobil je nastao u suradnji s dizajnerskim kolektivom LoveFrom bivšeg Appleova dizajnera Jonyja Ivea, pa se odmah primjećuje minimalistički i tehnološki pristup oblikovanju.

Iako teži više od 2,2 tone, Luce zahvaljujući naprednom ovjesu i upravljanju svakim kotačem djeluje iznimno agilno i precizno u vožnji.

S dometom većim od 500 kilometara i mogućnošću brzog punjenja, Luce je razvijen i za tržišta poput Kine gdje su električni automobili već postali dio svakodnevice.

Luce će se prodavati po cijeni od oko 550 tisuća eura, a prve isporuke kupcima očekuju se krajem 2026. godine.