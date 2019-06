Želite znati tko vas je izbrisao s liste prijatelja? Sada možete

Ako vas je ikada zanimalo kome idete na živce i ne želi vas imati za prijatelje na Facebooku, to sad možete vrlo lako saznati. No, ne radi se o triku kojeg je razvio Facebook, već o besplatnoj aplikaciji Still friends.

Aplikacija je dostupna za Android, ali i iPhone telefone i potrebno ju je samo skinuti s App Storea ili Google Playa kako biste započeli svoj istraživački posao.

Sve što morate nakon instalacije je prijaviti se sa svojim Facebook računom. Aplikacija zatim izlista vaše prijatelje i svaki put kada više niste nekome prijatelj vas obavijesti.

Foto: screenshot/

Doduše, ukoliko nekoga niste jako dugo "sreli" na ovoj društvenoj mreži, to može biti zato što je korisnik izbrisao svoj račun ili je jednostavno neaktivan. Naravno, neki korisnici mogu i sakriti sadržaj od vas pa vam se zato ne prikazuje toliko često koliko biste možda htjeli.

Na Google Playu je preko deset tisuća ljudi ocijenilo aplikaciju i ima skoro četiri zvjezdice. Međutim, mnogi se žale kako je aplikacija prepuna pop-up reklama, kao i da im ne dopušta ulaz iako ispravno koriste svoje korisničko ime i lozinku.

Drugi pak tvrde da je aplikacija pomalo morbidna.

- Dobro je radila neko vrijeme. Nedavno mi je počela tvrditi da su me moji preminuli prijatelji dodali i unfirendali me dvaput dnevno - napisao je korisnik Jason.

- Sviđala mi se ova aplikacija, ali od jučer ujutro je užasno naporna. Stalno me obavještava o mojim umrlim prijateljima. Njihovi korisnički računi su zatvoreni i ponovno aktivirani. To mora da je neka pogreška - napisala je Cathy.