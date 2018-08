Apple postao prva kompanija vrijedna 1.000.000.000.000 $

Apple je upravo postala prva američka kompanija izlistana na burzi čija je vrijednost veća od bilijun dolara. Proizvođač iPhonea dosegnuo je magičnu brojku u četvrtak, kada je cijena dionice prešla 207,04 dolara. Samim time, vrijednost Applea ove godine je narasla 20 posto.

Vrijednost dionica skočila je nakon objave financijskog izvještaja, u kojemu je zarada premašila ionako optimistična predviđanja analitičara.

Apple just became the first American company to cross $1 trillion in value https://t.co/uOjFqLVoKY pic.twitter.com/UOdrclQ0jD