Apple predstavio iPhone Duo, evo koliko će koštati

PREDSTAVILI IPHONE DUO

Apple je uz nove Pro modele predstavio i potpuno novi uređaj – preklopni iPhone Duo.

Foto: YouTube

Riječ je o uređaju koji se može otvoriti poput knjige, a Apple ga opisuje kao spoj dvaju proizvoda u jednom. Kada se otvori, korisniku je na raspolaganju 7,6-inčni Super Retina XDR zaslon, što je čak 80 posto više površine zaslona u odnosu na iPhone 18 Pro.

"S dva zaslona, prijelaz između otvorenog i zatvorenog morao je biti fluidan i potpuno intuitivan", poručuju iz Applea.

Foto: YouTube

Posebnu pozornost kompanija je posvetila mehanizmu šarki. On koristi prilagodljivi promjenjivi profil momenta koji kontrolira otvaranje i zatvaranje uređaja, dok ga magneti drže zatvorenim. Sustav je dizajniran tako da zaslon prilikom otvaranja ostane ravan.

Foto: YouTube

Bočne kontrole ostaju na istom mjestu i kada se uređaj otvori, a korisnici mogu pokrenuti dvije aplikacije jednu uz drugu i raditi u dva odvojena prikaza.

Dostupne će biti dvije boje – "Star White", odnosno svijetla nijansa, te "Night Sky", tamnoplava varijanta.

Foto: YouTube

A za one koji žele eksperimentirati, uređaj se može postaviti i tako da stoji poput šatora.

Početna cijena je 1999 USD, od 256 GB do 2 TB. Prednarudžbe od 16. listopada, dostupno od 23. listopada.

