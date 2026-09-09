Apple je na svojoj najnovijoj prezentaciji otkrio iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max, koji donose poboljšanja u performansama, kameri i trajanju baterije, a posebno se ističe nova verzija glasovnog asistenta Siri AI.
Apple predstavio iPhone Duo, evo koliko će koštati
Apple je uz nove Pro modele predstavio i potpuno novi uređaj – preklopni iPhone Duo.
Riječ je o uređaju koji se može otvoriti poput knjige, a Apple ga opisuje kao spoj dvaju proizvoda u jednom. Kada se otvori, korisniku je na raspolaganju 7,6-inčni Super Retina XDR zaslon, što je čak 80 posto više površine zaslona u odnosu na iPhone 18 Pro.
"S dva zaslona, prijelaz između otvorenog i zatvorenog morao je biti fluidan i potpuno intuitivan", poručuju iz Applea.
Posebnu pozornost kompanija je posvetila mehanizmu šarki. On koristi prilagodljivi promjenjivi profil momenta koji kontrolira otvaranje i zatvaranje uređaja, dok ga magneti drže zatvorenim. Sustav je dizajniran tako da zaslon prilikom otvaranja ostane ravan.
Bočne kontrole ostaju na istom mjestu i kada se uređaj otvori, a korisnici mogu pokrenuti dvije aplikacije jednu uz drugu i raditi u dva odvojena prikaza.
Dostupne će biti dvije boje – "Star White", odnosno svijetla nijansa, te "Night Sky", tamnoplava varijanta.
A za one koji žele eksperimentirati, uređaj se može postaviti i tako da stoji poput šatora.
Početna cijena je 1999 USD, od 256 GB do 2 TB. Prednarudžbe od 16. listopada, dostupno od 23. listopada.
Početna cijena iPhonea 18 Pro iznosit će 1199 dolara, dok će iPhone 18 Pro Max koštati 1299 dolara.
To predstavlja povećanje od 100 dolara u odnosu na početne cijene prošlogodišnjih modela, koji su stajali 1099, odnosno 1199 dolara za Pro Max s 256 GB prostora za pohranu.
Apple uvodi i novu mogućnost koja bi mogla biti zanimljiva korisnicima koji imaju više uređaja. Funkcija prijenosa broja omogućit će korištenje istog telefonskog broja na dva iPhonea.
Usluga će u početku biti dostupna korisnicima T-Mobilea i Deutsche Telekoma u Njemačkoj, dok se Verizon i EE trebaju pridružiti tijekom godine. Apple najavljuje i podršku drugih operatera.
Apple je posebnu pozornost posvetio i kamerama. iPhone 18 Pro i Pro Max dobit će mehanički promjenjivi otvor blende, što bi trebalo omogućiti veću kontrolu nad količinom svjetla koja ulazi u objektiv, ali i nad dubinom polja.
To bi korisnicima trebalo pružiti veću fleksibilnost pri fotografiranju u različitim uvjetima, posebno kada žele postići izraženiji efekt zamućene pozadine.
Jedan od glavnih aduta novih iPhonea bit će upravo umjetna inteligencija. Apple dodatno razvija svoj sustav Apple Intelligence, a posebno je istaknuo novu verziju glasovnog asistenta pod nazivom Siri AI.
Tijekom prezentacije kompanija je pokazala kako korisnici mogu Siri AI-ju postavljati pitanja povezana sa sadržajem njihovih poruka i e-mailova. Asistent može koristiti i kameru iPhonea kako bi prepoznao i objasnio ono što se nalazi ispred korisnika.
Siri će moći pomagati i pri sastavljanju e-mailova, bilo glasom ili tekstom, a Apple uvodi i mogućnost prilagodbe načina na koji asistent govori kroz takozvane ekspresivne glasove.
Apple Intelligence bit će integriran i u druge aplikacije. Primjerice, u Safariju može pratiti određene internetske stranice i obavijestiti korisnika kada se na njima pojave promjene.
Apple navodi da će Apple Intelligence biti dostupan na 16 jezika. Siri AI prvo stiže na engleskom jeziku, dok se podrška za francuski, japanski, korejski, portugalski i španjolski očekuje u listopadu.