Apple šalje upozorenja o špijunskim napadima: Ako ga dobijete, može biti ozbiljno...

Tehnološki gigant Apple poslao je novu seriju obavijesti korisnicima za koje sumnja da su bili na meti sofisticiranog špijunskog softvera sposobnog za hakiranje njihovih uređaja. Tvrtka povremeno šalje ova upozorenja kako bi obavijestila svoje klijente da su njihovi iPhone, iPad ili Mac uređaji možda kompromitirani špijunskim softverom koji se obično povezuje s državnim akterima.

Apple je za TechCrunch potvrdio da je obavijesti poslao u četvrtak korisnicima u 110 zemalja. Iz tvrtke navode da su do danas poslali upozorenja u više od 150 zemalja, što daje uvid u globalnu raširenost špijunskog softvera koji koriste vlade.

Novi sustav uzbunjivanja na zaključanom zaslonu

U novom članku podrške na svojoj web stranici, Apple navodi da će korisnike izravno obavijestiti putem "push" obavijesti na zaključanom zaslonu iPhonea, potičući ih da poduzmu određene korake. Tvrtka je objasnila da je ažurirala korisničko iskustvo kako bi primateljima olakšala pristup važnim informacijama o tome što dalje činiti.

Foto: Apple

Kada se primi, obavijest o prijetnji glasit će: "Apple je otkrio napad plaćeničkog špijunskog softvera usmjeren na vaš iPhone. Postoje koraci koje možete poduzeti kako biste zaštitili svoje podatke i uređaj."

Osim "push" obavijesti, Apple upozorenja šalje i putem e-pošte te unutar korisničkog računa prilikom prijave. Autentičnost obavijesti uvijek se može provjeriti prijavom na stranicu appleid.apple.com, gdje će se upozorenje prikazati na vrhu stranice ako je legitimno. Apple naglašava da legitimne obavijesti nikada neće od korisnika tražiti da kliknu na poveznice, otvaraju datoteke, instaliraju aplikacije ili unose lozinku za svoj Apple račun.

Što su napadi "plaćeničkog špijunskog softvera"?

Apple ove napade naziva napadima "plaćeničkog špijunskog softvera" (mercenary spyware). Taj se pojam odnosi na izuzetno napredne, skupe i ciljane operacije digitalnog nadzora. Za razliku od uobičajenog zlonamjernog softvera ili kibernetičkog kriminala, ovi napadi koštaju milijune dolara i usmjereni su na vrlo mali broj pojedinaca, najčešće novinara, aktivista, političara i diplomata.

Zbog svoje složenosti i kratkog vijeka trajanja, izuzetno ih je teško otkriti i spriječiti. Iako Apple ne imenuje konkretne napadače ili softver, istraživanja organizacija civilnog društva i medija često su ove napade povezivala s alatima kao što je Pegasus, koji je razvila izraelska tvrtka NSO Group. Ovi alati često koriste ranjivosti poznate kao "zero-day" i "zero-click", koje napadačima omogućuju kompromitiranje uređaja bez ikakve interakcije od strane žrtve, poput klika na zlonamjernu poveznicu.

Što učiniti ako dobijete upozorenje?

Ako primite ovakvu obavijest, shvatite je iznimno ozbiljno. To ne mora nužno značiti da je vaš uređaj uspješno hakiran, ali trebali biste odmah poduzeti korake kako biste zaštitili svoje podatke i uređaj.

"Push" obavijest korisnika usmjerava na savjete o tome kome se obratiti za pomoć. Prvi i najvažniji savjet je aktiviranje "Načina zaključavanja" (Lockdown Mode), sigurnosne značajke koja drastično smanjuje mogućnosti za uspješan napad. "Način zaključavanja" ograničava funkcionalnosti aplikacija, web stranica i sustava, čime se sužava prostor koji napadači mogu iskoristiti. Prema Appleu, do sada nisu zabilježili nijedan slučaj uspješnog hakiranja uređaja dok je "Način zaključavanja" bio omogućen. Također je ključno redovito ažurirati softver na svim Appleovim uređajima na najnoviju verziju.

Značaj obavijesti u borbi protiv nadzora

John Scott-Railton, viši istraživač u digitalnoj istraživačkoj grupi Citizen Lab, prvi je upozorio na najnoviji val obavijesti. On je za TechCrunch izjavio da su nove "push" obavijesti "veliko poboljšanje" u poticanju ljudi da zatraže pomoć za osiguranje svojih uređaja otkako je Apple 2021. godine počeo slati upozorenja.

​- Obavijesti stvaraju ključan signal da je neka zajednica na meti. Ljudi dobiju upozorenje, a zatim se neki od njih jave i zatraže pomoć. To često pokreće istragu koja otkriva mnogo, mnogo više slučajeva - rekao je Scott-Railton.

Navodeći kao primjer skandal u Poljskoj oko korištenja špijunskog softvera od strane bivše vlade protiv svojih suparnika, Scott-Railton je naglasio važnost Appleovih poteza.

​- Bez Appleovih obavijesti, cijeli taj ogroman skandal o zlouporabi špijunskog softvera na poljskim izborima ne bi bio otkriven.