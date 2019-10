Asteroid velik kao Burj Khalifa projurit će u petak blizu Zemlje

Asteroidi često jure kroz naše svemirsko susjedstvo i one opasne imamo stalno na oku, a u petak će kraj Zemlje projuriti stijena koja je velika kao najveća zgrada na svijetu.

Asteroid 1998 HL1 proći će nam nam astronomski prilično blizu, ali opet na dovoljno sigurnih 6,2 milijuna kilometara.

Potentially Hazardous #Asteroid #1998HL1 is safely coming as close at 6.2 millions of km. See it live, online, next 25 Oct., from home! @MinorPlanetCtr @NEOShieldTeam @b612foundation @AsteroidDay



➡️ https://t.co/xdrTQPLe6q pic.twitter.com/rS14j6ceOK