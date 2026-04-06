ULOVILA IH GRAVITACIJA

Astronaute je 'ulovio' Mjesec, sati ih dijele od ključnog dijela

Piše HINA,
Četvero astronauta misije Artemis 2 stiglo je u sferu gravitacijskog utjecaja Mjeseca, što znači točku u kojoj Mjesečeva gravitacija ima jači učinak na svemirsku letjelicu Orion nego Zemljina, priopćila je NASA

Američki astronauti Victor Glover, Christina Koch i Reid Wiseman te kanadski astronaut Jeremy Hansen, trenutno su prvi ljudi u više od 50 godina koji putuju prema Mjesecu. Za Glovera, Koch i Wisemana to je drugi svemirski let, a za Hansena prvi. Za sve njih ovo je pvoijesni uspjeh.

Posada Artemisa II poslala poruku iz svemira. Snimit će daleku stranu Mjeseca
Koch je prva žena na NASA-inoj lunarnoj misiji, Glover prvi Afroamerikanac, a Hansen prvi Kanađanin.

'HOUSTON, IMAMO PROBLEM' Astronauti na putu za Mjesec osjetili miris paljevine iz WC-a

Poletjeli su u srijedu navečer u kapsuli Orion na raketi Space Launch System iz svemirskog centra Cape Canaveral u američkoj saveznoj državi Floridi. Oko 24 sata kasnije, napustili su Zemljinu orbitu posebnim manevrom.

Još nekoliko sati do mjeseca

Artemis 2 nadovezuje se na iskustvo bespilotne misije Artemis 1 iz 2022. godine. Putanja leta Artemis 2 u cjelini nalikuje na oblik osmice oko Zemlje i Mjeseca. Posada bi sada trebala letjeti oko Mjeseca i sletjeti u ocean na Zemlji u petak.

Astronauti Artemisa proučavat će površinu Mjeseca - očima

U sljedećih nekoliko sati očekuje se da bi se letjelica trebala najviše približiti Mjesecu, na oko 7500 kilometara od njegove tamne strane. Odatle će astronauti moći istodobno vidjeti Zemlju i Mjesec, pa čak i pomrčinu Sunca u kojoj Sunce nestaje iza Mjeseca iz Orionove perspektive.

Također bi mogli putovati dalje od Zemlje nego bilo koji čovjek ikada prije. Trenutni rekord postavila je posada misije Apollo 13 1970. godine na oko 400. 171 kilometara.

'Dan D' za Artemis II: Astronauti danas stižu do 'tamne' strane Mjeseca, donosimo sve detalje
'Dan D' za Artemis II: Astronauti danas stižu do 'tamne' strane Mjeseca, donosimo sve detalje

Prelet Mjeseca očekuje se 6. travnja u razdoblju od šest sati kada su Sunce, Mjesec i letjelica Orion poravnati. To bi posadi trebalo dati pogled na Mjesec koji se ne može vidjeti sa Zemlje
SPEKTAKULARNI PRIZORI Ovo su prve fotografije koje je snimio iPhone 17 na putu oko Mjeseca

NASA je početkom godine dala dozvolu astronautima da sada na misije u svemir nose i obične telefone, a četvorka koja leti oko Mjeseca koristi iPhone 17 Pro Max kako bi zabilježili spektakularne prizore
Rođendan Windowsa koji su donijeli copy/paste i potpuno promijenili svijet računala

Windows 3.1 lansiran 1992. donio je revoluciju u PC svijet! Stabilnost, multimedija i TrueType fontovi osvojili su milijune. Uredska zaraza Minesweeper postao je globalni fenomen zajedno sa Solitaireom

