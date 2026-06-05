Neizvjesnost na svemirskoj postaji: Obustavili popravke, NASA ukinula izvanredno stanje

NASA i Roscosmos se ne slažu oko popravka curenja

NASA i ruska svemirska agencija Roscosmos nisu se složile oko najbolje metode za rješavanje problema s curenjem zraka na Međunarodnoj svemirskoj postaji, izvijestila je novinska agencija Reuters.

Mjesecima su njih dvoje raspravljali o uzroku curenja zraka i najboljem načinu za njihovo rješavanje, dodaje se.

Propuštanja zraka su relativno mala i kontinuirana (povremeno) već godinama.

Međutim, danas su se povećali s pola kilograma zraka na dva kilograma, rekao je Reuters, pozivajući se na visokog dužnosnika NASA-e.

Dodaje se da se dužnosnici NASA-e i Roscosmosa nisu slagali oko toga kako najbolje riješiti problem.

Ruski kozmonauti su pilom provalili u područje gdje su mislili da mogu pristupiti curenju.

To je potaknulo NASA-u da naredi postupke sigurnog utočišta, izvijestio je Reuters.