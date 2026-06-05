Neizvjesnost na svemirskoj postaji: Obustavili popravke, NASA ukinula izvanredno stanje

Astronautima na Međunarodnoj svemirskoj postaji naređeno je da se pripreme za moguću evakuaciju zbog curenja zraka, objavila je NASA
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NASA i Roscosmos se ne slažu oko popravka curenja
NASA i ruska svemirska agencija Roscosmos nisu se složile oko najbolje metode za rješavanje problema s curenjem zraka na Međunarodnoj svemirskoj postaji, izvijestila je novinska agencija Reuters.
Mjesecima su njih dvoje raspravljali o uzroku curenja zraka i najboljem načinu za njihovo rješavanje, dodaje se.
Propuštanja zraka su relativno mala i kontinuirana (povremeno) već godinama.
Međutim, danas su se povećali s pola kilograma zraka na dva kilograma, rekao je Reuters, pozivajući se na visokog dužnosnika NASA-e.
Dodaje se da se dužnosnici NASA-e i Roscosmosa nisu slagali oko toga kako najbolje riješiti problem.
Ruski kozmonauti su pilom provalili u područje gdje su mislili da mogu pristupiti curenju.
To je potaknulo NASA-u da naredi postupke sigurnog utočišta, izvijestio je Reuters.
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Astronauti su se u međuvremenu vratili i rečeno im je da normalno nastave s poslovima. Dva ruska astronauta radila su popravak, a ostali su za to vrijeme bili u svemirskom brodu, kaže nam.
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NASA je astronautima, koji se trenutno nalaze na Međunarodnoj svemirskoj stanici, naredila da se pripreme za moguću evakuaciju zbog curenja zraka. Stanicu već nagriza zub vremena.
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Četiri na ISS-u su na brodu tek od veljače
Neki od astronauta koji su trenutno na ISS-u tek su nedavno poslani u svemir.
Nakon što su četiri astronauta ranije ove godine poslana kući zbog "ozbiljnog zdravstvenog stanja", SpaceX je na postaju poslao novu posadu.
To su bili Jessica Meir i Jack Hathaway iz NASA-e, Sophie Adenot iz Francuske i Andrey Fedyaev iz Rusije. Stigli su u veljači.
NASA je izjavila da su napori popravka na Međunarodnoj svemirskoj postaji zaustavljeni, a "procedure sigurnog utočišta" završene.
Glasnogovornica NASA-e rekla je da se to događa dok se "procjenjuju dodatna mjerenja i podaci".
Istovremeno, Bethany Stevens dodaje da je astronautima koji su se skrivali u svemirskim odijelima rečeno da izađu.
- Roscosmos je privremeno obustavio današnje (petak) radove na sanaciji konstrukcije unutar prijelaznog tunela servisnog modula Zvezda, poznatog kao PrK, dok se ne analiziraju dodatna mjerenja i prikupljeni podaci. Zbog tog razvoja događaja NASA je članovima posade u svemirskoj letjelici Dragon naložila prekid postupaka sigurnosnog skloništa („safe haven”) te povratak redovnim aktivnostima na Međunarodnoj svemirskoj postaji. Radujemo se nastavku suradnje s Roscosmosom na zajedničkom pristupu rješavanju problema curenja zraka - priopćila je.